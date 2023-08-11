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Донецкие военные возвращаются в строй после протезирования - РИА Новости, 11.08.2023
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Донецкие военные возвращаются в строй после протезирования
Донецкие военные возвращаются в строй после протезирования - РИА Новости, 11.08.2023
Донецкие военные возвращаются в строй после протезирования
Военные из Донецка, получившие ранение и прошедшие протезирование, как правило, возвращаются в строй, рассказал РИА Новости инженер-протезист "Донецкого... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:59
2023-08-11T11:59
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Военные из Донецка, получившие ранение и прошедшие протезирование, как правило, возвращаются в строй, рассказал РИА Новости инженер-протезист "Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра" Сергей Колодий. "Часто (возвращаются), в принципе. Смотря, на сколько уровень ампутации. Если там, как говорится, всех ног нет выше колена, то трудно вернуться в строй. А если ампутирована голень ниже колена, очень много людей (возвращается)", - сказал Колодий. По его словам, военные структуры и военкомат никак не давят на таких военных, чтобы они возвращались на службу. "Только их желание", - объяснил протезист. По его оценке, такими бойцами движут "патриотизм и желание послужить Родине". Колодий поддерживает отношения со многими своими пациентами, раз в 2 года они должны вновь появляться в центре и менять протез. Один из таких пациентов - Александр, потерявший левую голень еще в 2016 году. "Было задание откинуть противника из Авдеевской промзоны (Авдеевка - северный пригород Донецка - ред.). После выполнения задания возвращались в штаб, как тут нас начали закидывать гранатами из АГС. Одна из них разорвалась прямо у меня между ног", - рассказал РИА Новости Александр. Он получил тяжелые ранения ног, два его сослуживца были ранены легко. Они вытащили Александра в тыл. "Три или четыре месяца провалялся в больнице. Спасибо врачам и протезистам - поставили на ноги", - говорит Александр. В его случае это нужно понимать буквально - Колодий и его коллеги изготовили для бойца качественный протез. "Я вернулся в строй - защищать Родину. Ну, и мстить за потерянную ногу", - объяснил боец.
https://ria.ru/20230519/protez-1872963125.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Донецкие военные возвращаются в строй после протезирования

Протезист Колодий рассказал, как донецкие военные возвращаются в строй

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМонумент "Памятник исцелившемуся больному" у входа в Республиканский травматологический центр Донецка
Монумент Памятник исцелившемуся больному у входа в Республиканский травматологический центр Донецка - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Монумент "Памятник исцелившемуся больному" у входа в Республиканский травматологический центр Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Военные из Донецка, получившие ранение и прошедшие протезирование, как правило, возвращаются в строй, рассказал РИА Новости инженер-протезист "Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра" Сергей Колодий.
"Часто (возвращаются), в принципе. Смотря, на сколько уровень ампутации. Если там, как говорится, всех ног нет выше колена, то трудно вернуться в строй. А если ампутирована голень ниже колена, очень много людей (возвращается)", - сказал Колодий.
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По его словам, военные структуры и военкомат никак не давят на таких военных, чтобы они возвращались на службу. "Только их желание", - объяснил протезист. По его оценке, такими бойцами движут "патриотизм и желание послужить Родине".
Колодий поддерживает отношения со многими своими пациентами, раз в 2 года они должны вновь появляться в центре и менять протез. Один из таких пациентов - Александр, потерявший левую голень еще в 2016 году. "Было задание откинуть противника из Авдеевской промзоны (Авдеевка - северный пригород Донецка - ред.). После выполнения задания возвращались в штаб, как тут нас начали закидывать гранатами из АГС. Одна из них разорвалась прямо у меня между ног", - рассказал РИА Новости Александр.
Он получил тяжелые ранения ног, два его сослуживца были ранены легко. Они вытащили Александра в тыл. "Три или четыре месяца провалялся в больнице. Спасибо врачам и протезистам - поставили на ноги", - говорит Александр. В его случае это нужно понимать буквально - Колодий и его коллеги изготовили для бойца качественный протез. "Я вернулся в строй - защищать Родину. Ну, и мстить за потерянную ногу", - объяснил боец.
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