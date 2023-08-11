https://ria.ru/20230811/protezy-1889511502.html

Донецкие военные возвращаются в строй после протезирования

Донецкие военные возвращаются в строй после протезирования - РИА Новости, 11.08.2023

Донецкие военные возвращаются в строй после протезирования

Военные из Донецка, получившие ранение и прошедшие протезирование, как правило, возвращаются в строй, рассказал РИА Новости инженер-протезист "Донецкого... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:59

2023-08-11T11:59

2023-08-11T11:59

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Военные из Донецка, получившие ранение и прошедшие протезирование, как правило, возвращаются в строй, рассказал РИА Новости инженер-протезист "Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра" Сергей Колодий. "Часто (возвращаются), в принципе. Смотря, на сколько уровень ампутации. Если там, как говорится, всех ног нет выше колена, то трудно вернуться в строй. А если ампутирована голень ниже колена, очень много людей (возвращается)", - сказал Колодий. По его словам, военные структуры и военкомат никак не давят на таких военных, чтобы они возвращались на службу. "Только их желание", - объяснил протезист. По его оценке, такими бойцами движут "патриотизм и желание послужить Родине". Колодий поддерживает отношения со многими своими пациентами, раз в 2 года они должны вновь появляться в центре и менять протез. Один из таких пациентов - Александр, потерявший левую голень еще в 2016 году. "Было задание откинуть противника из Авдеевской промзоны (Авдеевка - северный пригород Донецка - ред.). После выполнения задания возвращались в штаб, как тут нас начали закидывать гранатами из АГС. Одна из них разорвалась прямо у меня между ног", - рассказал РИА Новости Александр. Он получил тяжелые ранения ног, два его сослуживца были ранены легко. Они вытащили Александра в тыл. "Три или четыре месяца провалялся в больнице. Спасибо врачам и протезистам - поставили на ноги", - говорит Александр. В его случае это нужно понимать буквально - Колодий и его коллеги изготовили для бойца качественный протез. "Я вернулся в строй - защищать Родину. Ну, и мстить за потерянную ногу", - объяснил боец.

https://ria.ru/20230519/protez-1872963125.html

https://ria.ru/20230418/zavod-1866114107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецк, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр