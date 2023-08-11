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Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных
Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных - РИА Новости, 11.08.2023
Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных
Правительство упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военных, принимающих участие в спецоперации, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T18:49
2023-08-11T18:49
2023-08-11T19:54
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общество
михаил мишустин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Правительство упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военных, принимающих участие в спецоперации, сообщила пресс-служба кабмина."Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части", — говорится в публикации.При этом родственникам не нужно дожидаться, пока им выдадут официальное медицинское свидетельство о смерти. Кроме того, правительство установило срок в 30 дней для выплаты страховой компенсации на основании поданных документов.Нововведение касается и родных бойцов, которые погибли во время военных сборов, а также членов семей сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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россия, общество, михаил мишустин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Общество, Михаил Мишустин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Специальная военная операция на Украине
Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных
Кабмин упростил выплату страховки в случае гибели участника СВО