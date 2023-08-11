https://ria.ru/20230811/pravitelstvo-1889619533.html

Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных

Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных - РИА Новости, 11.08.2023

Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных

Правительство упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военных, принимающих участие в спецоперации, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T18:49

2023-08-11T18:49

2023-08-11T19:54

россия

общество

михаил мишустин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Правительство упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военных, принимающих участие в спецоперации, сообщила пресс-служба кабмина."Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части", — говорится в публикации.При этом родственникам не нужно дожидаться, пока им выдадут официальное медицинское свидетельство о смерти. Кроме того, правительство установило срок в 30 дней для выплаты страховой компенсации на основании поданных документов.Нововведение касается и родных бойцов, которые погибли во время военных сборов, а также членов семей сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230811/vyplaty-1889538756.html

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россия, общество, михаил мишустин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)