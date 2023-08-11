Рейтинг@Mail.ru
Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 11.08.2023 (обновлено: 19:54 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/pravitelstvo-1889619533.html
Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных
Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных - РИА Новости, 11.08.2023
Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных
Правительство упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военных, принимающих участие в спецоперации, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T18:49
2023-08-11T19:54
россия
общество
михаил мишустин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Правительство упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военных, принимающих участие в спецоперации, сообщила пресс-служба кабмина."Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части", — говорится в публикации.При этом родственникам не нужно дожидаться, пока им выдадут официальное медицинское свидетельство о смерти. Кроме того, правительство установило срок в 30 дней для выплаты страховой компенсации на основании поданных документов.Нововведение касается и родных бойцов, которые погибли во время военных сборов, а также членов семей сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230811/vyplaty-1889538756.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, михаил мишустин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Общество, Михаил Мишустин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Специальная военная операция на Украине
Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных

Кабмин упростил выплату страховки в случае гибели участника СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Правительство упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военных, принимающих участие в спецоперации, сообщила пресс-служба кабмина.
«
"Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части", — говорится в публикации.
При этом родственникам не нужно дожидаться, пока им выдадут официальное медицинское свидетельство о смерти. Кроме того, правительство установило срок в 30 дней для выплаты страховой компенсации на основании поданных документов.
Нововведение касается и родных бойцов, которые погибли во время военных сборов, а также членов семей сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Семьям погибших при ЧП в Сергиевом Посаде выплатят два миллиона рублей
Вчера, 13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоМихаил МишустинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала