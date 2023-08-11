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ВСУ потеряли более 165 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/poteri-1889536529.html
ВСУ потеряли более 165 военных на Купянском направлении
ВСУ потеряли более 165 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 11.08.2023
ВСУ потеряли более 165 военных на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении более 165 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:18
2023-08-11T13:18
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении более 165 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, в ходе активной обороны отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад Украины в районах Новоселовского ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. "Потери противника составили свыше 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица Krab польского производства, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", - сказали в Минобороны.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 165 военных на Купянском направлении

Минобороны: Киев потерял за сутки более 165 военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении более 165 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в ходе активной обороны отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад Украины в районах Новоселовского ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.
«
"Потери противника составили свыше 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица Krab польского производства, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", - сказали в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 августа, 15:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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