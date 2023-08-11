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ВСУ потеряли более 165 военных на Купянском направлении
ВСУ потеряли более 165 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 11.08.2023
ВСУ потеряли более 165 военных на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении более 165 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:18
2023-08-11T13:18
2023-08-11T13:18
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении более 165 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, в ходе активной обороны отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад Украины в районах Новоселовского ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. "Потери противника составили свыше 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица Krab польского производства, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", - сказали в Минобороны.
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 165 военных на Купянском направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки более 165 военных на Купянском направлении