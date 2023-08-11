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ВСУ потеряли более 165 военных на Купянском направлении

ВСУ потеряли более 165 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 11.08.2023

ВСУ потеряли более 165 военных на Купянском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении более 165 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:18

2023-08-11T13:18

2023-08-11T13:18

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении более 165 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, в ходе активной обороны отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад Украины в районах Новоселовского ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. "Потери противника составили свыше 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица Krab польского производства, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", - сказали в Минобороны.

луганская народная республика

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2023

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)