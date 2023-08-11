https://ria.ru/20230811/port-1889639936.html

В Киеве согласовали реорганизацию Херсонского морского порта

В Киеве согласовали реорганизацию Херсонского морского порта - РИА Новости, 11.08.2023

В Киеве согласовали реорганизацию Херсонского морского порта

Кабмин Украины согласовал реорганизацию предприятия "Херсонский морской торговый порт", его присоединят к "Стивидорной компании "Ольвия" в Николаеве, сообщил... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T21:38

2023-08-11T21:38

2023-08-11T21:38

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Кабмин Украины согласовал реорганизацию предприятия "Херсонский морской торговый порт", его присоединят к "Стивидорной компании "Ольвия" в Николаеве, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале. "Согласовано предложение министерства развития общин, территорий и инфраструктуры по реорганизации государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" путем его присоединения к государственному предприятию "Стивидорная компания "Ольвия", - написал Мельничук. Как сообщало в декабре 2021 года министерство инфраструктуры Украины, "Администрация морских портов, "Рисоил-Херсон" и "Херсонский порт" подписали акты о передаче в концессию имущества госпредприятия "Херсонский морской торговый порт" на 30 лет. Компания-концессионер обязалась инвестировать в порт 320 миллионов гривен (8,6 миллиона долларов). "Николаевский порт "Ольвия" был сдан в концессию катарской компании QTerminals с января 2020 года, об этом писало украинское издание Delo.ua. Сообщалось, что по условиям договора общая сумма инвестиций в проект составляла 3,4 миллиарда гривен (более 92 миллионов долларов). Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230809/zerno-1888973767.html

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украина, верховная рада украины, херсонская область , в мире