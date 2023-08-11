https://ria.ru/20230811/polsha-1889574007.html
Польша создает условия для размещения военных на границе с Белоруссией
Польша создает условия для размещения военных на границе с Белоруссией - РИА Новости, 11.08.2023
Польша создает условия для размещения военных на границе с Белоруссией
Министерство обороны Польши подписало контракт на покупку 140 жилых контейнеров для размещения военных на границе, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter)... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:27
2023-08-11T15:27
2023-08-11T15:54
в мире
польша
белоруссия
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Министерство обороны Польши подписало контракт на покупку 140 жилых контейнеров для размещения военных на границе, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) министр обороны Мариуш Блащак. "Мы создаем временную инфраструктуру для размещения подразделений 1-й пехотной дивизии. Сегодня был подписан контракт на покупку 140 контейнеров с инфраструктурой для подразделений", - сообщил Блащак, добавив, что данная инфраструктура будет размещена на границе с Белоруссией. Несколько недель назад аналогичную инфраструктуру начали разворачивать в городе Кольно. "Всего через три месяца солдаты начнут там свою постоянную службу", - подчеркнул министр. Также он отметил, что "укрепление восточного фланга — это вклад в безопасность поляков и союзников". Минобороны Польши ранее заявило, что планирует расширить численность армии до 300 тысяч человек и довести количество дивизий до шести. Укрепление восточного фланга в приоритете.
https://ria.ru/20230809/zapad-1889039903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия, мариуш блащак
В мире, Польша, Белоруссия, Мариуш Блащак
Польша создает условия для размещения военных на границе с Белоруссией
Польша закупит 140 контейнеров для размещения военных на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости.
Министерство обороны Польши подписало контракт на покупку 140 жилых контейнеров для размещения военных на границе, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter)
министр обороны Мариуш Блащак.
"Мы создаем временную инфраструктуру для размещения подразделений 1-й пехотной дивизии. Сегодня был подписан контракт на покупку 140 контейнеров с инфраструктурой для подразделений", - сообщил Блащак, добавив, что данная инфраструктура будет размещена на границе с Белоруссией.
Несколько недель назад аналогичную инфраструктуру начали разворачивать в городе Кольно. "Всего через три месяца солдаты начнут там свою постоянную службу", - подчеркнул министр. Также он отметил, что "укрепление восточного фланга — это вклад в безопасность поляков и союзников".
Минобороны Польши ранее заявило, что планирует расширить численность армии до 300 тысяч человек и довести количество дивизий до шести. Укрепление восточного фланга в приоритете.
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