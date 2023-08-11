https://ria.ru/20230811/pogoda-1889417636.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 11.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Кратковременные дожди и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:08
2023-08-11T08:08
2023-08-11T08:08
москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди, на западе Московской области кратковременные дожди с грозами. В Москве плюс 26-28 градусов, в Московской области плюс 23-28 градусов, на востоке до плюс 30 градусов", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать до 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230811/energetika-1889362882.html
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москва, московская область (подмосковье), общество, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Котилевская: в Москве в пятницу ожидаются дожди и до плюс 28