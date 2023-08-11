https://ria.ru/20230811/podzhog-1889450620.html

В подмосковной Коломне в отдел полиции бросили коктейль Молотова

В подмосковной Коломне в отдел полиции бросили коктейль Молотова - РИА Новости, 11.08.2023

В подмосковной Коломне в отдел полиции бросили коктейль Молотова

Правоохранители приступили к поиску злоумышленника, бросившего этой ночью коктейль Молотова на территорию отдела полиции в подмосковной Коломне, рассказал РИА... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:29

2023-08-11T10:29

2023-08-11T10:29

происшествия

коломна

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правоохранители приступили к поиску злоумышленника, бросившего этой ночью коктейль Молотова на территорию отдела полиции в подмосковной Коломне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела полиции в Коломне", - сказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел минувшей ночью. По его словам, полиция уже приступила к поиску злоумышленника после осмотра всех камер видеонаблюдения. В пресс-службе областного главка полиции подтвердили РИА Новости факт инцидента. "Проводим оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск данного правонарушителя.... Пострадавших нет, ничего не сгорело и даже не загорелось", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230719/podzhog-1885021227.html

коломна

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

происшествия, коломна, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)