https://ria.ru/20230811/podzhog-1889450620.html
В подмосковной Коломне в отдел полиции бросили коктейль Молотова
В подмосковной Коломне в отдел полиции бросили коктейль Молотова - РИА Новости, 11.08.2023
В подмосковной Коломне в отдел полиции бросили коктейль Молотова
Правоохранители приступили к поиску злоумышленника, бросившего этой ночью коктейль Молотова на территорию отдела полиции в подмосковной Коломне, рассказал РИА... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:29
2023-08-11T10:29
2023-08-11T10:29
происшествия
коломна
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правоохранители приступили к поиску злоумышленника, бросившего этой ночью коктейль Молотова на территорию отдела полиции в подмосковной Коломне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела полиции в Коломне", - сказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел минувшей ночью. По его словам, полиция уже приступила к поиску злоумышленника после осмотра всех камер видеонаблюдения. В пресс-службе областного главка полиции подтвердили РИА Новости факт инцидента. "Проводим оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск данного правонарушителя.... Пострадавших нет, ничего не сгорело и даже не загорелось", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230719/podzhog-1885021227.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, коломна, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Коломна, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В подмосковной Коломне в отдел полиции бросили коктейль Молотова
В Коломне ищут человека, ночью бросившего коктейль Молотова в отделение полиции
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правоохранители приступили к поиску злоумышленника, бросившего этой ночью коктейль Молотова на территорию отдела полиции в подмосковной Коломне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела полиции в Коломне", - сказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел минувшей ночью. По его словам, полиция уже приступила к поиску злоумышленника после осмотра всех камер видеонаблюдения.
В пресс-службе областного главка полиции подтвердили РИА Новости факт инцидента. "Проводим оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск данного правонарушителя.... Пострадавших нет, ничего не сгорело и даже не загорелось", - сказали в пресс-службе.
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