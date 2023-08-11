https://ria.ru/20230811/podpiski-1889651401.html

Минцифры разбирается, перестанет ли Microsoft продлевать подписки в России

Минцифры разбирается, перестанет ли Microsoft продлевать подписки в России - РИА Новости, 11.08.2023

Минцифры разбирается, перестанет ли Microsoft продлевать подписки в России

Минцифры разбирается, действительно ли Microsoft перестанет продлевать подписку корпоративным клиентам в России, но в целом такой шаг со стороны американской... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T23:47

2023-08-11T23:47

2023-08-11T23:47

экономика

технологии

россия

максут шадаев

microsoft corporation

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КАЛУГА, 11 авг - РИА Новости. Минцифры разбирается, действительно ли Microsoft перестанет продлевать подписку корпоративным клиентам в России, но в целом такой шаг со стороны американской компании был ожидаем, сказал глава Минцифры Максут Шадаев журналистам на площадке форума "Цифровая экономика". "Мы сейчас разбираемся, эта информация вчера появилась. Мы выясняем, насколько это подтвержденный факт. Но глобально, в общем-то, проблема была понятна, и мы не рассчитывали на то, что это может долгое время продолжаться", - сказал Шадаев. Он отметил, что продукции Microsoft нет в параллельном импорте, потому что для нее нужны ключи для активации. Кроме того, в России есть альтернативы Microsoft. "Полтора года было у всех подготовиться, все понимали, что к этому идет, и многие в этом смысле переходят на российские операционные системы на базе Linux", - пояснил министр. В четверг в службе поддержки Microsoft РИА Новости сообщили, что корпорация разослала бизнес-клиентам в России уведомления о том, что перестанет продлевать подписку.

https://radiosputnik.ria.ru/20230810/microsoft-1889312230.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230714/shrift-1884264479.html

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экономика, технологии, россия, максут шадаев, microsoft corporation