Рейтинг@Mail.ru
Производство энергосберегающих светильников расширят в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:37 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/podmoskove-1889586043.html
Производство энергосберегающих светильников расширят в Подмосковье
Производство энергосберегающих светильников расширят в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2023
Производство энергосберегающих светильников расширят в Подмосковье
Компания "Элгост" расширит производство светодиодных светильников в Подмосковье и запустит новую площадку в Раменском городском округе, сообщили в министерстве... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:37
2023-08-11T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
раменский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889586749_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_5f9b72873326d75858f89c42f8120965.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Компания "Элгост" расширит производство светодиодных светильников в Подмосковье и запустит новую площадку в Раменском городском округе, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компания "Элгост", занимающаяся производством энергосберегающего осветительного оборудования – светодиодных светильников, расширит мощности и запустит новое производство в Раменском городском округе Подмосковья. Корпорация развития Московской области (КРМО) оказала содействие в поиске площадки для реализации инвестпроекта", - рассказали в ведомстве. Новое предприятие планируется запустить в конце 2024 года, на производстве появятся 30 рабочих мест для жителей Раменского горокруга и близлежащий территорий. Всего в проект инвестируют более 50 миллионов рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой цитируют в пресс-службе Мининвеста. По данным ведомства со ссылкой на слова генерального директора КРМО Владимира Слипенькина, сейчас в линейке компании более 120 наименований изделий, в месяц производятся более трех тысяч единиц продукции. Однако уже после реализации инвестпроекта мощности увеличатся как минимум в три раза.
https://ria.ru/20230810/podmoskove-1889289164.html
московская область (подмосковье)
раменский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889586749_56:0:1156:825_1920x0_80_0_0_e0b4b9fbb4b626d4137e88743b63d27e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), раменский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Раменский

Производство энергосберегающих светильников расширят в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Cropped image / В Подмосковье запустят производство энергосберегающих светильников
В Подмосковье запустят производство энергосберегающих светильников - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Cropped image /
В Подмосковье запустят производство энергосберегающих светильников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Компания "Элгост" расширит производство светодиодных светильников в Подмосковье и запустит новую площадку в Раменском городском округе, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Компания "Элгост", занимающаяся производством энергосберегающего осветительного оборудования – светодиодных светильников, расширит мощности и запустит новое производство в Раменском городском округе Подмосковья. Корпорация развития Московской области (КРМО) оказала содействие в поиске площадки для реализации инвестпроекта", - рассказали в ведомстве.
Девушка шьет на швейной машине - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Свыше 40 самозанятых Подмосковья закончили "Академию шитья"
10 августа, 14:47
Новое предприятие планируется запустить в конце 2024 года, на производстве появятся 30 рабочих мест для жителей Раменского горокруга и близлежащий территорий. Всего в проект инвестируют более 50 миллионов рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой цитируют в пресс-службе Мининвеста.
По данным ведомства со ссылкой на слова генерального директора КРМО Владимира Слипенькина, сейчас в линейке компании более 120 наименований изделий, в месяц производятся более трех тысяч единиц продукции. Однако уже после реализации инвестпроекта мощности увеличатся как минимум в три раза.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Раменский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала