https://ria.ru/20230811/podmoskove-1889586043.html

Производство энергосберегающих светильников расширят в Подмосковье

Производство энергосберегающих светильников расширят в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2023

Производство энергосберегающих светильников расширят в Подмосковье

Компания "Элгост" расширит производство светодиодных светильников в Подмосковье и запустит новую площадку в Раменском городском округе, сообщили в министерстве... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T16:37

2023-08-11T16:37

2023-08-11T16:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

раменский

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Компания "Элгост" расширит производство светодиодных светильников в Подмосковье и запустит новую площадку в Раменском городском округе, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компания "Элгост", занимающаяся производством энергосберегающего осветительного оборудования – светодиодных светильников, расширит мощности и запустит новое производство в Раменском городском округе Подмосковья. Корпорация развития Московской области (КРМО) оказала содействие в поиске площадки для реализации инвестпроекта", - рассказали в ведомстве. Новое предприятие планируется запустить в конце 2024 года, на производстве появятся 30 рабочих мест для жителей Раменского горокруга и близлежащий территорий. Всего в проект инвестируют более 50 миллионов рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой цитируют в пресс-службе Мининвеста. По данным ведомства со ссылкой на слова генерального директора КРМО Владимира Слипенькина, сейчас в линейке компании более 120 наименований изделий, в месяц производятся более трех тысяч единиц продукции. Однако уже после реализации инвестпроекта мощности увеличатся как минимум в три раза.

https://ria.ru/20230810/podmoskove-1889289164.html

московская область (подмосковье)

раменский

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), раменский