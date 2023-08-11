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Производство энергосберегающих светильников расширят в Подмосковье
Производство энергосберегающих светильников расширят в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2023
Производство энергосберегающих светильников расширят в Подмосковье
Компания "Элгост" расширит производство светодиодных светильников в Подмосковье и запустит новую площадку в Раменском городском округе, сообщили в министерстве... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:37
2023-08-11T16:37
2023-08-11T16:37
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Компания "Элгост" расширит производство светодиодных светильников в Подмосковье и запустит новую площадку в Раменском городском округе, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компания "Элгост", занимающаяся производством энергосберегающего осветительного оборудования – светодиодных светильников, расширит мощности и запустит новое производство в Раменском городском округе Подмосковья. Корпорация развития Московской области (КРМО) оказала содействие в поиске площадки для реализации инвестпроекта", - рассказали в ведомстве. Новое предприятие планируется запустить в конце 2024 года, на производстве появятся 30 рабочих мест для жителей Раменского горокруга и близлежащий территорий. Всего в проект инвестируют более 50 миллионов рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой цитируют в пресс-службе Мининвеста. По данным ведомства со ссылкой на слова генерального директора КРМО Владимира Слипенькина, сейчас в линейке компании более 120 наименований изделий, в месяц производятся более трех тысяч единиц продукции. Однако уже после реализации инвестпроекта мощности увеличатся как минимум в три раза.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), раменский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Раменский
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Компания "Элгост" расширит производство светодиодных светильников в Подмосковье и запустит новую площадку в Раменском городском округе, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Компания "Элгост", занимающаяся производством энергосберегающего осветительного оборудования – светодиодных светильников, расширит мощности и запустит новое производство в Раменском городском округе Подмосковья. Корпорация развития Московской области (КРМО) оказала содействие в поиске площадки для реализации инвестпроекта", - рассказали в ведомстве.
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Новое предприятие планируется запустить в конце 2024 года, на производстве появятся 30 рабочих мест для жителей Раменского
горокруга и близлежащий территорий. Всего в проект инвестируют более 50 миллионов рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой цитируют в пресс-службе Мининвеста.
По данным ведомства со ссылкой на слова генерального директора КРМО Владимира Слипенькина, сейчас в линейке компании более 120 наименований изделий, в месяц производятся более трех тысяч единиц продукции. Однако уже после реализации инвестпроекта мощности увеличатся как минимум в три раза.