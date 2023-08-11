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В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять одиноких родителей - РИА Новости, 11.08.2023
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12:06 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/podderzhka-1889514503.html
В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять одиноких родителей
В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять одиноких родителей - РИА Новости, 11.08.2023
В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять одиноких родителей
Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищев и Алексей Диденко (все - ЛДПР), а... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:06
2023-08-11T12:06
общество
дмитрий свищев
алексей диденко (политик)
госдума рф
ярослав нилов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищев и Алексей Диденко (все - ЛДПР), а также другие депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, воспитывающим ребенка в возрасте до 16 лет, документ доступен в базе данных ГД. После подготовки соответствующего законопроекта на него было получено положительное заключение правительства. Согласно тексту пояснительной записки, в действующем трудовом кодексе существует гарантия сохранения рабочего места для одинокого родителя, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет. Законопроектом же предлагается увеличить возраст детей до 16 лет. Автор инициативы Ярослав Нилов пояснял РИА Новости, что таким образом можно будет поддерживать одиноких родителей примерно до времени окончания ребёнком школы. Изменения предполагается внести в статью 261 трудового кодекса.
https://ria.ru/20230725/uvolnenie-1886166744.html
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общество, дмитрий свищев, алексей диденко (политик), госдума рф, ярослав нилов
Общество, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко (политик), Госдума РФ, Ярослав Нилов
В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять одиноких родителей

В ГД внесли законопроект о поддержке одиноких родителей с ребенком до 16 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищев и Алексей Диденко (все - ЛДПР), а также другие депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, воспитывающим ребенка в возрасте до 16 лет, документ доступен в базе данных ГД.
После подготовки соответствующего законопроекта на него было получено положительное заключение правительства.
Согласно тексту пояснительной записки, в действующем трудовом кодексе существует гарантия сохранения рабочего места для одинокого родителя, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет.
Законопроектом же предлагается увеличить возраст детей до 16 лет. Автор инициативы Ярослав Нилов пояснял РИА Новости, что таким образом можно будет поддерживать одиноких родителей примерно до времени окончания ребёнком школы.
Изменения предполагается внести в статью 261 трудового кодекса.
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