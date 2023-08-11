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В США пришли в ужас от неожиданного подарка Путину на Украине
В США пришли в ужас от неожиданного подарка Путину на Украине - РИА Новости, 11.08.2023
В США пришли в ужас от неожиданного подарка Путину на Украине
Просчеты президента США Джо Байдена при подготовке контрнаступления ВСУ и последующее разочарование Запада его результатом могут сыграть на руку России и... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T21:29
2023-08-11T21:29
2023-08-11T21:35
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
джо байден
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Просчеты президента США Джо Байдена при подготовке контрнаступления ВСУ и последующее разочарование Запада его результатом могут сыграть на руку России и Владимиру Путину, написал директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для Hill."Аналитическая база для контрнаступления Украины была, по сути, сфальсифицирована с самого начала. <…> Для России текущая политическая динамика в США и Европе бесценна", — отметил он.Автор не исключает, что просчеты администрации Байдена и провалы ВСУ приведут к расколу между союзниками. Такой исход, по мнению Хумински, можно назвать успехом для Путина, так как Россия сможет использовать его в своих интересах."Москва была явно готова к контрнаступлению Украины. Неспособность политиков и обозревателей оценить тот факт, что российские войска учились и адаптировались, была и остается ключевой аналитической ошибкой", — добавил обозреватель.По словам журналиста, по прошествии двух месяцев контрнаступление не достигло того уровня успеха, на который рассчитывали западные наблюдатели. В таких условиях поддерживать крупномасштабные поставки вооружений становится политически сложнее.Украинская армия 4 июня начала наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230811/kiev-1889584249.html
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россия, украина, сша, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, нато, джошуа хумински, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Джошуа Хумински, В мире
В США пришли в ужас от неожиданного подарка Путину на Украине
Hill: необъективная оценка сил ВСУ перед наступлением стала подарком для Путина