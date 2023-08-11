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Зеленский предложил Замбии присоединиться к "формуле мира" Киева - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/plan-1889593327.html
Зеленский предложил Замбии присоединиться к "формуле мира" Киева
Зеленский предложил Замбии присоединиться к "формуле мира" Киева - РИА Новости, 11.08.2023
Зеленский предложил Замбии присоединиться к "формуле мира" Киева
Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что во время беседы с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой предложил присоединиться к реализации так называемой... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:59
2023-08-11T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
замбия
украина
владимир зеленский
африка
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что во время беседы с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой предложил присоединиться к реализации так называемой киевской "формулы мира" и в статусе советника принять участие в "саммите мира". Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. "Провел телефонный разговор с президентом Замбии Хакаиндой Хичилемой. Предложил Замбии принять участие в реализации "формулы мира" и присоединиться к следующей встрече на уровне советников и подготовке Глобального саммита мира", - написал Зеленский. Он отметил, что стороны также обсудили необходимость продления Черноморской зерновой инициативы. Зеленский добавил, что обсудили проведение проведении саммита Украина - Африка и последующие международные мероприятия. В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888896644.html
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в мире, замбия, украина, владимир зеленский, африка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Замбия, Украина, Владимир Зеленский, Африка
Зеленский предложил Замбии присоединиться к "формуле мира" Киева

Зеленский предложил главе Замбии Хичилеме присоединиться к мирному плану Киева

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что во время беседы с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой предложил присоединиться к реализации так называемой киевской "формулы мира" и в статусе советника принять участие в "саммите мира".
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленского
8 августа, 17:04
"Провел телефонный разговор с президентом Замбии Хакаиндой Хичилемой. Предложил Замбии принять участие в реализации "формулы мира" и присоединиться к следующей встрече на уровне советников и подготовке Глобального саммита мира", - написал Зеленский.
Он отметил, что стороны также обсудили необходимость продления Черноморской зерновой инициативы. Зеленский добавил, что обсудили проведение проведении саммита Украина - Африка и последующие международные мероприятия.
В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗамбияУкраинаВладимир ЗеленскийАфрика
 
 
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