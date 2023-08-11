Зеленский предложил Замбии присоединиться к "формуле мира" Киева
Зеленский предложил главе Замбии Хичилеме присоединиться к мирному плану Киева
© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что во время беседы с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой предложил присоединиться к реализации так называемой киевской "формулы мира" и в статусе советника принять участие в "саммите мира".
"Провел телефонный разговор с президентом Замбии Хакаиндой Хичилемой. Предложил Замбии принять участие в реализации "формулы мира" и присоединиться к следующей встрече на уровне советников и подготовке Глобального саммита мира", - написал Зеленский.
Он отметил, что стороны также обсудили необходимость продления Черноморской зерновой инициативы. Зеленский добавил, что обсудили проведение проведении саммита Украина - Африка и последующие международные мероприятия.
В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.