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Кадыров объяснил, почему в мирных переговорах с Киевом нет никакого смысла - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 11.08.2023 (обновлено: 17:50 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/peregovory-1889588528.html
Кадыров объяснил, почему в мирных переговорах с Киевом нет никакого смысла
Кадыров объяснил, почему в мирных переговорах с Киевом нет никакого смысла - РИА Новости, 11.08.2023
Кадыров объяснил, почему в мирных переговорах с Киевом нет никакого смысла
России не нужны переговоры для урегулирования конфликта с Украиной, поскольку она и так выигрывает по всем фронтам, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:36
2023-08-11T17:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
рамзан кадыров
киев
москва
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. России не нужны переговоры для урегулирования конфликта с Украиной, поскольку она и так выигрывает по всем фронтам, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.&quot;Мы выигрываем по всем фронтам — как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца&quot;, — подчеркнул руководитель республики.По его мнению, в переговорах заинтересована сторона, которая осознает, что находится в бедственном положении — Москва не из этого числа. При этом инициаторы разговоров о мирном урегулировании пытаются выиграть время, ошибочно полагая, что Киев сможет переломить ход спецоперации.В то же время западные страны, которые ввели санкции против России, сами оказались на грани экономического коллапса. Москве же удалось нарастить темпы производства, обогатить внутренний рынок и улучшить условия для ведения малого и среднего бизнеса."Это свидетельствует о том, что санкции не вызвали ожидаемую разрушительную реакцию", — отметил Кадыров.Кроме того, как уточнил глава Чечни, благодаря стараниям недружественных стран Россия смогла модернизировать экономику.
https://ria.ru/20230810/peregovory-1889208323.html
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россия, украина, рамзан кадыров, киев, москва
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Киев, Москва
Кадыров объяснил, почему в мирных переговорах с Киевом нет никакого смысла

Кадыров: России не нужны мирные переговоры, она выигрывает по всем фронтам

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. России не нужны переговоры для урегулирования конфликта с Украиной, поскольку она и так выигрывает по всем фронтам, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
«

"Мы выигрываем по всем фронтам — как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца", — подчеркнул руководитель республики.

По его мнению, в переговорах заинтересована сторона, которая осознает, что находится в бедственном положении — Москва не из этого числа. При этом инициаторы разговоров о мирном урегулировании пытаются выиграть время, ошибочно полагая, что Киев сможет переломить ход спецоперации.
В то же время западные страны, которые ввели санкции против России, сами оказались на грани экономического коллапса. Москве же удалось нарастить темпы производства, обогатить внутренний рынок и улучшить условия для ведения малого и среднего бизнеса.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
На Украине вновь заговорили о переговорах с Россией
10 августа, 09:19
"Это свидетельствует о том, что санкции не вызвали ожидаемую разрушительную реакцию", — отметил Кадыров.
Кроме того, как уточнил глава Чечни, благодаря стараниям недружественных стран Россия смогла модернизировать экономику.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРамзан КадыровКиевМосква
 
 
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