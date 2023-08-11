https://ria.ru/20230811/pavodok-1889519037.html

В Приморье двое детей утонули во время паводка

В Приморье двое детей утонули во время паводка - РИА Новости, 11.08.2023

В Приморье двое детей утонули во время паводка

Двух детей затянуло в трубу потоком воды в ходе паводка в Приморье, оба погибли, рассказал РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:21

2023-08-11T12:21

2023-08-11T14:21

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг — РИА Новости. Двух детей затянуло в трубу потоком воды в ходе паводка в Приморье, оба погибли, рассказал РИА Новости представитель прокуратуры региона. Сообщение об исчезновении двух мальчиков 10 и 12 лет поступило днем в пятницу. Предварительно, два брата проводили время у обочины дороги в километре от села Дальзаводское Хорольского округа. "В ходе игры одного из мальчиков потоком воды, разлившейся в результате паводка, затянуло в водопропускную трубу, после чего в нее попал его брат, пытавшийся оказать помощь", - отметил собеседник агентства.Чуть позднее после публикации сообщения о пропаже подтвердился трагичный исход происшествия. "Только что тела двоих детей обнаружены", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры. На месте работают правоохранительные органы. Источник, знакомый с ситуацией, позже уточнил РИА Новости, что поиски детей длились около двух часов. "Нет (трубу не разрезали - ред.), подняли спецтехникой", - сказал собеседник агентства, не уточнив других деталей.Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.В шести муниципалитетах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, нахлынувшего на регион под воздействием тайфуна "Ханун". 24 населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения.

https://ria.ru/20230708/vodoem-1882973148.html

https://ria.ru/20230802/proisshestvie-1887701727.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край