Рейтинг@Mail.ru
В Приморье двое детей утонули во время паводка - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 11.08.2023 (обновлено: 14:21 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/pavodok-1889519037.html
В Приморье двое детей утонули во время паводка
В Приморье двое детей утонули во время паводка - РИА Новости, 11.08.2023
В Приморье двое детей утонули во время паводка
Двух детей затянуло в трубу потоком воды в ходе паводка в Приморье, оба погибли, рассказал РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:21
2023-08-11T14:21
происшествия
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг — РИА Новости. Двух детей затянуло в трубу потоком воды в ходе паводка в Приморье, оба погибли, рассказал РИА Новости представитель прокуратуры региона. Сообщение об исчезновении двух мальчиков 10 и 12 лет поступило днем в пятницу. Предварительно, два брата проводили время у обочины дороги в километре от села Дальзаводское Хорольского округа. "В ходе игры одного из мальчиков потоком воды, разлившейся в результате паводка, затянуло в водопропускную трубу, после чего в нее попал его брат, пытавшийся оказать помощь", - отметил собеседник агентства.Чуть позднее после публикации сообщения о пропаже подтвердился трагичный исход происшествия. "Только что тела двоих детей обнаружены", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры. На месте работают правоохранительные органы. Источник, знакомый с ситуацией, позже уточнил РИА Новости, что поиски детей длились около двух часов. "Нет (трубу не разрезали - ред.), подняли спецтехникой", - сказал собеседник агентства, не уточнив других деталей.Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.В шести муниципалитетах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, нахлынувшего на регион под воздействием тайфуна "Ханун". 24 населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения.
https://ria.ru/20230708/vodoem-1882973148.html
https://ria.ru/20230802/proisshestvie-1887701727.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье двое детей утонули во время паводка

Прокуратура начала проверку после гибели двух детей в Приморье

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг — РИА Новости. Двух детей затянуло в трубу потоком воды в ходе паводка в Приморье, оба погибли, рассказал РИА Новости представитель прокуратуры региона.
Сообщение об исчезновении двух мальчиков 10 и 12 лет поступило днем в пятницу. Предварительно, два брата проводили время у обочины дороги в километре от села Дальзаводское Хорольского округа.
Пожарный водоем, где были обнаружены тела двух малолетних мальчиков
В подмосковной Истре два мальчика утонули в пожарном водоеме
8 июля, 14:59
"В ходе игры одного из мальчиков потоком воды, разлившейся в результате паводка, затянуло в водопропускную трубу, после чего в нее попал его брат, пытавшийся оказать помощь", - отметил собеседник агентства.
Чуть позднее после публикации сообщения о пропаже подтвердился трагичный исход происшествия.
«
"Только что тела двоих детей обнаружены", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры. На месте работают правоохранительные органы.
Источник, знакомый с ситуацией, позже уточнил РИА Новости, что поиски детей длились около двух часов. "Нет (трубу не разрезали - ред.), подняли спецтехникой", - сказал собеседник агентства, не уточнив других деталей.
Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
В шести муниципалитетах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, нахлынувшего на регион под воздействием тайфуна "Ханун". 24 населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В Пензе ребенок утонул в реке, купаясь у дикого пляжа
2 августа, 00:11
 
ПроисшествияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала