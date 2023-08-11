https://ria.ru/20230811/pavodok-1889519037.html
В Приморье двое детей утонули во время паводка
В Приморье двое детей утонули во время паводка - РИА Новости, 11.08.2023
В Приморье двое детей утонули во время паводка
Двух детей затянуло в трубу потоком воды в ходе паводка в Приморье, оба погибли, рассказал РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:21
2023-08-11T12:21
2023-08-11T14:21
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг — РИА Новости. Двух детей затянуло в трубу потоком воды в ходе паводка в Приморье, оба погибли, рассказал РИА Новости представитель прокуратуры региона. Сообщение об исчезновении двух мальчиков 10 и 12 лет поступило днем в пятницу. Предварительно, два брата проводили время у обочины дороги в километре от села Дальзаводское Хорольского округа. "В ходе игры одного из мальчиков потоком воды, разлившейся в результате паводка, затянуло в водопропускную трубу, после чего в нее попал его брат, пытавшийся оказать помощь", - отметил собеседник агентства.Чуть позднее после публикации сообщения о пропаже подтвердился трагичный исход происшествия. "Только что тела двоих детей обнаружены", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры. На месте работают правоохранительные органы. Источник, знакомый с ситуацией, позже уточнил РИА Новости, что поиски детей длились около двух часов. "Нет (трубу не разрезали - ред.), подняли спецтехникой", - сказал собеседник агентства, не уточнив других деталей.Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.В шести муниципалитетах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, нахлынувшего на регион под воздействием тайфуна "Ханун". 24 населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения.
https://ria.ru/20230708/vodoem-1882973148.html
https://ria.ru/20230802/proisshestvie-1887701727.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье двое детей утонули во время паводка
Прокуратура начала проверку после гибели двух детей в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг — РИА Новости.
Двух детей затянуло в трубу потоком воды в ходе паводка в Приморье, оба погибли, рассказал РИА Новости представитель прокуратуры
региона.
Сообщение об исчезновении двух мальчиков 10 и 12 лет поступило днем в пятницу. Предварительно, два брата проводили время у обочины дороги в километре от села Дальзаводское Хорольского округа.
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"В ходе игры одного из мальчиков потоком воды, разлившейся в результате паводка, затянуло в водопропускную трубу, после чего в нее попал его брат, пытавшийся оказать помощь", - отметил собеседник агентства.
Чуть позднее после публикации сообщения о пропаже подтвердился трагичный исход происшествия.
«
"Только что тела двоих детей обнаружены", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры. На месте работают правоохранительные органы.
Источник, знакомый с ситуацией, позже уточнил РИА Новости, что поиски детей длились около двух часов. "Нет (трубу не разрезали - ред.), подняли спецтехникой", - сказал собеседник агентства, не уточнив других деталей.
Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
В шести муниципалитетах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, нахлынувшего на регион под воздействием тайфуна "Ханун". 24 населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения.
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