https://ria.ru/20230811/paramore-1889573616.html

Группа Paramore отменила гастроли из-за тяжелой болезни вокалистки

Группа Paramore отменила гастроли из-за тяжелой болезни вокалистки - РИА Новости, 11.08.2023

Группа Paramore отменила гастроли из-за тяжелой болезни вокалистки

Участники американской рок-группы Paramore отменили остаток концертного тура из-за легочной инфекции, выявленной у солистки коллектива Хейли Уильямс, сообщает... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:37

2023-08-11T15:37

2023-08-11T16:52

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Участники американской рок-группы Paramore отменили остаток концертного тура из-за легочной инфекции, выявленной у солистки коллектива Хейли Уильямс, сообщает People со ссылкой на соцсети музыкантов. По информации издания, ранее группа сделала недельный перерыв в выступлениях, чтобы 34-летней исполнительнице стало лучше. Однако этого не произошло. Врачи посоветовали Уильямс больше внимания уделить здоровью. "Я физически не могу продолжать гастроли. Знаю, что это плохая новость для всех", — обратилась к поклонникам певица.Вокалистка извинилась за сложившуюся ситуацию и добавила, что делает все возможное, чтобы как можно скорее побороть инфекцию. Из-за болезни Хейли Уильямс Paramore отменила шоу в нескольких американских городах: Портленде, Орегоне и Солт-Лейк-Сити.

https://ria.ru/20230811/snoop-1889512421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, портленд, орегон, солт-лейк-сити