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Группа Paramore отменила гастроли из-за тяжелой болезни вокалистки - РИА Новости, 11.08.2023
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Шоубиз
 
15:37 11.08.2023 (обновлено: 16:52 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/paramore-1889573616.html
Группа Paramore отменила гастроли из-за тяжелой болезни вокалистки
Группа Paramore отменила гастроли из-за тяжелой болезни вокалистки - РИА Новости, 11.08.2023
Группа Paramore отменила гастроли из-за тяжелой болезни вокалистки
Участники американской рок-группы Paramore отменили остаток концертного тура из-за легочной инфекции, выявленной у солистки коллектива Хейли Уильямс, сообщает... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:37
2023-08-11T16:52
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Участники американской рок-группы Paramore отменили остаток концертного тура из-за легочной инфекции, выявленной у солистки коллектива Хейли Уильямс, сообщает People со ссылкой на соцсети музыкантов. По информации издания, ранее группа сделала недельный перерыв в выступлениях, чтобы 34-летней исполнительнице стало лучше. Однако этого не произошло. Врачи посоветовали Уильямс больше внимания уделить здоровью. "Я физически не могу продолжать гастроли. Знаю, что это плохая новость для всех", — обратилась к поклонникам певица.Вокалистка извинилась за сложившуюся ситуацию и добавила, что делает все возможное, чтобы как можно скорее побороть инфекцию. Из-за болезни Хейли Уильямс Paramore отменила шоу в нескольких американских городах: Портленде, Орегоне и Солт-Лейк-Сити.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, портленд, орегон, солт-лейк-сити
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Портленд, Орегон, Солт-Лейк-Сити
Группа Paramore отменила гастроли из-за тяжелой болезни вокалистки

Группа Paramore отменила остаток гастролей из-за легочной инфекции вокалистки

© AP Photo / Invision/Paul A. HebertХейли Уильямс во время концерта группы Paramore
Хейли Уильямс во время концерта группы Paramore - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Invision/Paul A. Hebert
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Участники американской рок-группы Paramore отменили остаток концертного тура из-за легочной инфекции, выявленной у солистки коллектива Хейли Уильямс, сообщает People со ссылкой на соцсети музыкантов.
По информации издания, ранее группа сделала недельный перерыв в выступлениях, чтобы 34-летней исполнительнице стало лучше. Однако этого не произошло. Врачи посоветовали Уильямс больше внимания уделить здоровью.
«
"Я физически не могу продолжать гастроли. Знаю, что это плохая новость для всех", — обратилась к поклонникам певица.
Вокалистка извинилась за сложившуюся ситуацию и добавила, что делает все возможное, чтобы как можно скорее побороть инфекцию.
Из-за болезни Хейли Уильямс Paramore отменила шоу в нескольких американских городах: Портленде, Орегоне и Солт-Лейк-Сити.
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