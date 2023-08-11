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Угроза реальна. На Украине захотели наказать Израиль из-за России

Угроза реальна. На Украине захотели наказать Израиль из-за России - РИА Новости, 11.08.2023

Угроза реальна. На Украине захотели наказать Израиль из-за России

Украина рассматривает вариант отмены безвизового режима с Израилем из-за его "пророссийской позиции" на международной арене, пишет Kyiv Post со ссылкой на... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T02:55

2023-08-11T02:55

2023-08-11T03:33

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина рассматривает вариант отмены безвизового режима с Израилем из-за его "пророссийской позиции" на международной арене, пишет Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО."Главная причина — систематические недружественные действия Израиля в отношении Украины и фактически пророссийская позиция на международной арене", — говорится в публикации.В материале указывается, что предложено также исключить Израиль из встреч формата "Рамштайн", на которых Киев обсуждает с союзниками поставки вооружения. Источник заявил, что существует "реальная угроза" утечки информации о ходе саммитов.Еще одной причиной рассмотрения отмены безвиза назван отказ израильского правительства высылать Украине военную помощь.

https://ria.ru/20230714/ukraina-1884104219.html

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в мире, украина, израиль, киев, совет национальной безопасности и обороны украины