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Угроза реальна. На Украине захотели наказать Израиль из-за России - РИА Новости, 11.08.2023
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02:55 11.08.2023 (обновлено: 03:33 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/otmena-1889404555.html
Угроза реальна. На Украине захотели наказать Израиль из-за России
Угроза реальна. На Украине захотели наказать Израиль из-за России - РИА Новости, 11.08.2023
Угроза реальна. На Украине захотели наказать Израиль из-за России
Украина рассматривает вариант отмены безвизового режима с Израилем из-за его "пророссийской позиции" на международной арене, пишет Kyiv Post со ссылкой на... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T02:55
2023-08-11T03:33
в мире
украина
израиль
киев
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина рассматривает вариант отмены безвизового режима с Израилем из-за его "пророссийской позиции" на международной арене, пишет Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО.&quot;Главная причина — систематические недружественные действия Израиля в отношении Украины и фактически пророссийская позиция на международной арене&quot;, — говорится в публикации.В материале указывается, что предложено также исключить Израиль из встреч формата "Рамштайн", на которых Киев обсуждает с союзниками поставки вооружения. Источник заявил, что существует "реальная угроза" утечки информации о ходе саммитов.Еще одной причиной рассмотрения отмены безвиза назван отказ израильского правительства высылать Украине военную помощь.
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884104219.html
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в мире, украина, израиль, киев, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Израиль, Киев, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Угроза реальна. На Украине захотели наказать Израиль из-за России

Kyiv Post: Украина хочет отменить безвизовый режим с Израилем

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина рассматривает вариант отмены безвизового режима с Израилем из-за его "пророссийской позиции" на международной арене, пишет Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО.
«

"Главная причина — систематические недружественные действия Израиля в отношении Украины и фактически пророссийская позиция на международной арене", — говорится в публикации.

В материале указывается, что предложено также исключить Израиль из встреч формата "Рамштайн", на которых Киев обсуждает с союзниками поставки вооружения. Источник заявил, что существует "реальная угроза" утечки информации о ходе саммитов.
Еще одной причиной рассмотрения отмены безвиза назван отказ израильского правительства высылать Украине военную помощь.
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