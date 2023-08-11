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Останки монахов из Кремля перезахоронят в Даниловом монастыре - РИА Новости, 11.08.2023
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Религия
 
23:40 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/ostanki-1889615939.html
Останки монахов из Кремля перезахоронят в Даниловом монастыре
Останки монахов из Кремля перезахоронят в Даниловом монастыре - РИА Новости, 11.08.2023
Останки монахов из Кремля перезахоронят в Даниловом монастыре
Останки 30 монахов из Спасо-Преображенского монастыря Московского Кремля, который был закрыт в советское время, захоронят в Даниловом мужском монастыре Москвы в РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T23:40
2023-08-11T23:40
религия
москва
справки
иван грозный
русская православная церковь
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Останки 30 монахов из Спасо-Преображенского монастыря Московского Кремля, который был закрыт в советское время, захоронят в Даниловом мужском монастыре Москвы в начале сентябре, а не в августе, сообщил РИА Новости наместник обители епископ Солнечногорский Алексий (Поликарпов). Ранее в РПЦ сообщали, что захоронение будет совершено 10 августа. "Завтра мероприятие не состоится, оно отложено до начала сентября", - сказал епископ Алексий. В июле останки перенесли в Данилов монастырь из храма Новомучеников и исповедников Российских в Новокосино. Останки были обнаружены в 1997 году во время земляных работ во дворе Большого Кремлевского дворца на месте храма Спаса на Бору, снесенного 1 мая 1933 года. Фрагменты датируются XIV-XV веками. Перенесение останков в часовню обители состоялось по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Древнейший московский монастырь – Данилов – был основан в 1282 году великим князем Даниилом Московским. В 1330 году великий князь Иван Калита перевел братию Данилова монастыря в Кремль, где был устроен новый монастырь — Спасский. Данилова обитель постепенно пришла в запустение. В 1560 году монастырь был возрожден царем Иваном Грозным. После революции формально обитель была закрыта в 1918 году, но монашеская жизнь там продолжалась до 1930 года. После закрытия до 1983 года в монастыре размещалась колония для несовершеннолетних преступников. В мае 1983 года монастырь был возвращен РПЦ и за пять лет восстановлен.
https://ria.ru/20230811/lavra-1889516871.html
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москва, справки, иван грозный, русская православная церковь
Религия, Москва, Справки, Иван Грозный, Русская православная церковь
Останки монахов из Кремля перезахоронят в Даниловом монастыре

Наместник Данилова монастыря: останки монахов из Кремля перезахоронят осенью

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСвято-Данилов монастырь в Москве
Свято-Данилов монастырь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Останки 30 монахов из Спасо-Преображенского монастыря Московского Кремля, который был закрыт в советское время, захоронят в Даниловом мужском монастыре Москвы в начале сентябре, а не в августе, сообщил РИА Новости наместник обители епископ Солнечногорский Алексий (Поликарпов).
Ранее в РПЦ сообщали, что захоронение будет совершено 10 августа.
"Завтра мероприятие не состоится, оно отложено до начала сентября", - сказал епископ Алексий.
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Вчера, 12:14
В июле останки перенесли в Данилов монастырь из храма Новомучеников и исповедников Российских в Новокосино. Останки были обнаружены в 1997 году во время земляных работ во дворе Большого Кремлевского дворца на месте храма Спаса на Бору, снесенного 1 мая 1933 года. Фрагменты датируются XIV-XV веками. Перенесение останков в часовню обители состоялось по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Древнейший московский монастырь – Данилов – был основан в 1282 году великим князем Даниилом Московским. В 1330 году великий князь Иван Калита перевел братию Данилова монастыря в Кремль, где был устроен новый монастырь — Спасский. Данилова обитель постепенно пришла в запустение. В 1560 году монастырь был возрожден царем Иваном Грозным. После революции формально обитель была закрыта в 1918 году, но монашеская жизнь там продолжалась до 1930 года. После закрытия до 1983 года в монастыре размещалась колония для несовершеннолетних преступников. В мае 1983 года монастырь был возвращен РПЦ и за пять лет восстановлен.
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