https://ria.ru/20230811/orudie-1889405256.html

Арторудие для ВДВ на испытаниях поразило цели "шквалом огня"

Арторудие для ВДВ на испытаниях поразило цели "шквалом огня" - РИА Новости, 11.08.2023

Арторудие для ВДВ на испытаниях поразило цели "шквалом огня"

Разрабатываемое для ВДВ самоходное артиллерийское орудие "Лотос" подтвердило на испытаниях способность стрелять в режиме одновременного огневого налета, также... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T03:03

2023-08-11T03:03

2023-08-11T06:03

безопасность

россия

антон семеняко (временный директор цнииточмаш)

воздушно-десантные войска россии

цнииточмаш

бмд-4м

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Разрабатываемое для ВДВ самоходное артиллерийское орудие "Лотос" подтвердило на испытаниях способность стрелять в режиме одновременного огневого налета, также известного как "шквал огня", сообщил в интервью РИА Новости временный гендиректор предприятия-разработчика данной артустановки ЦНИИточмаш Антон Семеняко."В ходе стрельбовых испытаний проводились такие проверки, как на максимальную дальность стрельбы, реализация режима стрельбы по маневренно-огневой схеме, выполнение огневых задач в режиме "одновременный огневой налет" и так далее", — отметил Семеняко.Предварительные тесты проходили в 2020-2022 годы.Режим "шквала огня" предусматривает ведение стрельбы по разным баллистическим траекториям, чтобы выпущенные последовательно из одной самоходной артустановки снаряды попали в мишень одновременно.Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона"). Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходка способна вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина может плавать."Лотос" имеет массу не более 18 тонн. Его максимальная скорость — 70 километров в час, запас хода — не менее 500 километров. Боевой расчет машины состоит из четырех человек, скорострельность составляет шесть-восемь выстрелов в минуту. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМД-4М.

https://ria.ru/20230117/udav-1845500500.html

россия

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безопасность, россия, антон семеняко (временный директор цнииточмаш) , воздушно-десантные войска россии, цнииточмаш, бмд-4м