Балицкий выступил против образования новой олигархии в Запорожской области
Балицкий: новая олигархия в Запорожской области приветствоваться не будет
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что в регионе, учитывая новый вектор экономического развития, "новая олигархия" приветствоваться не будет.
Ранее Балицкий сообщил, что власти региона подготовили свою программу развития области на 10 лет, основой которой станет государственно-частное партнерство.
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"Здесь не будут приветствоваться новая олигархия или новые элиты, которые пришли, чтобы быстренько попользоваться здесь той ситуацией, которая сложилась. Мы этого не позволим. Мы не спешим отдавать собственность в частные руки. Мы будем использовать лучшие модели советского общества. Если мы сейчас опять проведем приватизацию, мы снова окажемся в том несправедливом мире, когда люди будут недовольны. А мы хотим получить ту модель, когда государство в лице Запорожской области получает ренту с земли в лице фермерского хозяйства, но за эту ренту оно строит школы, дороги", - подчеркнул врио губернатора.
По его словам, единственный гарант в Запорожской области на сегодняшний день - это государство. "Нет сегодня страховых компаний, банков, которые могли бы спокойно раздавать кредиты, железная дорога сегодня не может нормально работать, потому что если РЖД зайдет к нам, то попадет под санкции. У нас не работают эффективно порты, мы не можем внести их в международные реестры. И так далее. Поэтому только государство может быть сегодня гарантом на территории Запорожской области", - заключил Балицкий.