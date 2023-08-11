https://ria.ru/20230811/oligarkhiya-1889528627.html

Балицкий выступил против образования новой олигархии в Запорожской области

Балицкий выступил против образования новой олигархии в Запорожской области - РИА Новости, 11.08.2023

Балицкий выступил против образования новой олигархии в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что в регионе, учитывая новый вектор экономического развития, "новая... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:49

2023-08-11T12:49

2023-08-11T15:22

экономика

россия

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что в регионе, учитывая новый вектор экономического развития, "новая олигархия" приветствоваться не будет. Ранее Балицкий сообщил, что власти региона подготовили свою программу развития области на 10 лет, основой которой станет государственно-частное партнерство. "Здесь не будут приветствоваться новая олигархия или новые элиты, которые пришли, чтобы быстренько попользоваться здесь той ситуацией, которая сложилась. Мы этого не позволим. Мы не спешим отдавать собственность в частные руки. Мы будем использовать лучшие модели советского общества. Если мы сейчас опять проведем приватизацию, мы снова окажемся в том несправедливом мире, когда люди будут недовольны. А мы хотим получить ту модель, когда государство в лице Запорожской области получает ренту с земли в лице фермерского хозяйства, но за эту ренту оно строит школы, дороги", - подчеркнул врио губернатора. По его словам, единственный гарант в Запорожской области на сегодняшний день - это государство. "Нет сегодня страховых компаний, банков, которые могли бы спокойно раздавать кредиты, железная дорога сегодня не может нормально работать, потому что если РЖД зайдет к нам, то попадет под санкции. У нас не работают эффективно порты, мы не можем внести их в международные реестры. И так далее. Поэтому только государство может быть сегодня гарантом на территории Запорожской области", - заключил Балицкий.Читайте полный текст интервью Евгения Балицкого >>

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, запорожская область, евгений балицкий