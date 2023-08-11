https://ria.ru/20230811/odezhda-1889649205.html

Минобороны Украины прокомментировало закупки некачественной одежды для ВСУ

Минобороны Украины прокомментировало закупки некачественной одежды для ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023

Минобороны Украины прокомментировало закупки некачественной одежды для ВСУ

Министерство обороны Украины заявило, что не принимало участие в закупке некачественной одежды для подразделений Сил территориальной обороны вооруженных сил... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T23:09

2023-08-11T23:09

2023-08-11T23:09

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило, что не принимало участие в закупке некачественной одежды для подразделений Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), в отношении которой начато расследование. Как сообщил ранее офис генпрокурора страны, уголовное дело завели на Украине против директора фирмы, которого обвиняют в поставке некачественной одежды для украинских военных на почти один миллион долларов. По информации ведомства, фирма должна была поставить ветро-, влагозащитные и утепленные зимние куртки. "Комментарий министерства обороны относительно информации Киевской городской прокуратуры и специализированной прокуратуры о разоблачении и уведомлении о подозрении директору частной фирмы в завладении средствами, которые выделялись на закупку форменной одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины. Подразделения министерства обороны к данному процессу закупки ... не привлекались", - говорится в заявлении МО Украины. В ведомстве подчеркнули, что в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды военным. Из заявления следует, что воинская часть самостоятельно искала исполнителя и заключала соглашение.

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