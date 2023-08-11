Украинские пилоты смогут начать летать на F-16 через год, пишут СМИ
WP: первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 через год
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных.
"Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 американского производства не раньше следующего лета", - сообщает издание со ссылкой на украинские источники.
По данным газеты, шесть пилотов, которые пройдут первый этап обучения, составляют половину авиационной эскадрильи. Два пилота находятся в запасе.
Длительные сроки подготовки, как заявили собеседники издания, связаны с тем, что пилоты, несмотря на беглый английский, должны пройти четырехмесячные курсы английского языка, "чтобы выучить термины, связанные с истребителями".
Как заявили изданию источники, пилоты приступят к тренировке на истребителях лишь в январе, подготовка займет шесть месяцев. Вторая группа украинских пилотов, как отмечает газета, пройдет обучение лишь к концу следующего года.
По данным американских источников издания, "Украина представила пока только восемь пилотов", а "администрация Байдена получила список с их именами".
"На Украине есть лишь небольшое число пилотов, которые готовы начать обучение, и еще примерно два десятка, которые, как нам сказали, нуждаются в дополнительном обучении английскому языку, прежде чем пилоты смогут продвинуться вперед", - приводит газета слова американского источника.
При этом, как отмечает газета, курс будут проходить не только украинские пилоты, но и те, кто работает на земле. "Дания обратилась с просьбой обучать весь экипаж вместе, а не только пилотов", - подчеркивает издание, ссылаясь на украинские источники. При этом министерство обороны Дании оказалось комментировать эту информацию.
Владимир Зеленский 2 августа заявлял, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.