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Украинские пилоты смогут начать летать на F-16 через год, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2023
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11:52 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/obuchenie-1889509280.html
Украинские пилоты смогут начать летать на F-16 через год, пишут СМИ
Украинские пилоты смогут начать летать на F-16 через год, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2023
Украинские пилоты смогут начать летать на F-16 через год, пишут СМИ
Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета, пишет газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:52
2023-08-11T11:52
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
нато
f-16
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных. "Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 американского производства не раньше следующего лета", - сообщает издание со ссылкой на украинские источники. По данным газеты, шесть пилотов, которые пройдут первый этап обучения, составляют половину авиационной эскадрильи. Два пилота находятся в запасе. Длительные сроки подготовки, как заявили собеседники издания, связаны с тем, что пилоты, несмотря на беглый английский, должны пройти четырехмесячные курсы английского языка, "чтобы выучить термины, связанные с истребителями". Как заявили изданию источники, пилоты приступят к тренировке на истребителях лишь в январе, подготовка займет шесть месяцев. Вторая группа украинских пилотов, как отмечает газета, пройдет обучение лишь к концу следующего года. По данным американских источников издания, "Украина представила пока только восемь пилотов", а "администрация Байдена получила список с их именами". "На Украине есть лишь небольшое число пилотов, которые готовы начать обучение, и еще примерно два десятка, которые, как нам сказали, нуждаются в дополнительном обучении английскому языку, прежде чем пилоты смогут продвинуться вперед", - приводит газета слова американского источника. При этом, как отмечает газета, курс будут проходить не только украинские пилоты, но и те, кто работает на земле. "Дания обратилась с просьбой обучать весь экипаж вместе, а не только пилотов", - подчеркивает издание, ссылаясь на украинские источники. При этом министерство обороны Дании оказалось комментировать эту информацию. Владимир Зеленский 2 августа заявлял, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, f-16, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО, F-16, Вооруженные силы Украины
Украинские пилоты смогут начать летать на F-16 через год, пишут СМИ

WP: первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 через год

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных.
"Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 американского производства не раньше следующего лета", - сообщает издание со ссылкой на украинские источники.
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По данным газеты, шесть пилотов, которые пройдут первый этап обучения, составляют половину авиационной эскадрильи. Два пилота находятся в запасе.
Длительные сроки подготовки, как заявили собеседники издания, связаны с тем, что пилоты, несмотря на беглый английский, должны пройти четырехмесячные курсы английского языка, "чтобы выучить термины, связанные с истребителями".
Как заявили изданию источники, пилоты приступят к тренировке на истребителях лишь в январе, подготовка займет шесть месяцев. Вторая группа украинских пилотов, как отмечает газета, пройдет обучение лишь к концу следующего года.
По данным американских источников издания, "Украина представила пока только восемь пилотов", а "администрация Байдена получила список с их именами".
"На Украине есть лишь небольшое число пилотов, которые готовы начать обучение, и еще примерно два десятка, которые, как нам сказали, нуждаются в дополнительном обучении английскому языку, прежде чем пилоты смогут продвинуться вперед", - приводит газета слова американского источника.
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При этом, как отмечает газета, курс будут проходить не только украинские пилоты, но и те, кто работает на земле. "Дания обратилась с просьбой обучать весь экипаж вместе, а не только пилотов", - подчеркивает издание, ссылаясь на украинские источники. При этом министерство обороны Дании оказалось комментировать эту информацию.
Владимир Зеленский 2 августа заявлял, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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