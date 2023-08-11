https://ria.ru/20230811/obstrely-1889407251.html

ВСУ выпустили 10 снарядов натовского калибра по Донецку и Ясиноватой

ВСУ выпустили 10 снарядов натовского калибра по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 11.08.2023

ВСУ выпустили 10 снарядов натовского калибра по Донецку и Ясиноватой

Украинские войска в ночь на пятницу выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T03:46

2023-08-11T03:46

2023-08-11T03:47

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 03.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.В 21.05 в четверг украинские войска также выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889403224.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия