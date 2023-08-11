https://ria.ru/20230811/obstrel-1889625026.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.08.2023

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T19:29

2023-08-11T19:29

2023-08-11T19:29

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров; 18.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район - в западной, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между украинскими военными и донецкими ополченцами. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк