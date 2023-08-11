При обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Гладков сообщил о ранении мужчины при обстреле белгородского села Терезовка
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области более 70 раз, местный житель получил легкое ранение при обстреле села Терезовка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в четверг, 10 августа. Обстрелу подверглись семь приграничных районов, общее количество выпущенных снарядов составило 77. Также в двух районах были сбиты беспилотники. Как уточнил губернатор, при обстреле села Терезовка в Шебекинском округе легкое ранение получил мужчина.
"В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один минометный снаряд. Есть один пострадавший – мужчина получил лёгкое осколочное ранение. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Разрушений нет. Также из миномета обстреляли хутор Панков и село Муром – зафиксировано 4 и 7 прилётов соответственно", - написал Гладков.
По информации губернатора, в Белгородском районе были выпущены 16 артиллерийских снарядов по селу Наумовка, а также по 4 снаряда по хутору Валковский и селу Нехотеевка. В селе Журавлевка было произведено сбрасывание трех осколочных боеприпасов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также в селе Соломино был сбит один беспилотник противника. В Борисовском районе 5 раз из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок.
В Валуйском округе, по словам Гладкова, в селе Новопетровка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас, также селе Карабаново сбит один беспилотник противника. В Волоконовском районе окраину хутора Старый обстреляли 9 раз из миномета. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Колотиловка – зафиксировано 7 прилётов.
"В Грайворонском городском округе по поселку Горьковский выпущено 6 минометных снарядов. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Глотово – зафиксировано три прилёта. Обошлось без последствий. По окраинам сёл Дроновка и Мокрая Орловка выпущено пять и два минометных снаряда соответственно.", - проинформировал глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.