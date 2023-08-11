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При обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2023
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11:44 11.08.2023 (обновлено: 11:45 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/obstrel-1889504409.html
При обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
При обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2023
При обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области более 70 раз, местный житель получил легкое ранение при обстреле РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:44
2023-08-11T11:45
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
муром
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области более 70 раз, местный житель получил легкое ранение при обстреле села Терезовка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в четверг, 10 августа. Обстрелу подверглись семь приграничных районов, общее количество выпущенных снарядов составило 77. Также в двух районах были сбиты беспилотники. Как уточнил губернатор, при обстреле села Терезовка в Шебекинском округе легкое ранение получил мужчина. "В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один минометный снаряд. Есть один пострадавший – мужчина получил лёгкое осколочное ранение. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Разрушений нет. Также из миномета обстреляли хутор Панков и село Муром – зафиксировано 4 и 7 прилётов соответственно", - написал Гладков. По информации губернатора, в Белгородском районе были выпущены 16 артиллерийских снарядов по селу Наумовка, а также по 4 снаряда по хутору Валковский и селу Нехотеевка. В селе Журавлевка было произведено сбрасывание трех осколочных боеприпасов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также в селе Соломино был сбит один беспилотник противника. В Борисовском районе 5 раз из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. В Валуйском округе, по словам Гладкова, в селе Новопетровка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас, также селе Карабаново сбит один беспилотник противника. В Волоконовском районе окраину хутора Старый обстреляли 9 раз из миномета. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Колотиловка – зафиксировано 7 прилётов. "В Грайворонском городском округе по поселку Горьковский выпущено 6 минометных снарядов. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Глотово – зафиксировано три прилёта. Обошлось без последствий. По окраинам сёл Дроновка и Мокрая Орловка выпущено пять и два минометных снаряда соответственно.", - проинформировал глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, муром, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Муром, Белгородский район
При обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

Гладков сообщил о ранении мужчины при обстреле белгородского села Терезовка

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области более 70 раз, местный житель получил легкое ранение при обстреле села Терезовка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в четверг, 10 августа. Обстрелу подверглись семь приграничных районов, общее количество выпущенных снарядов составило 77. Также в двух районах были сбиты беспилотники. Как уточнил губернатор, при обстреле села Терезовка в Шебекинском округе легкое ранение получил мужчина.
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"В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один минометный снаряд. Есть один пострадавший – мужчина получил лёгкое осколочное ранение. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Разрушений нет. Также из миномета обстреляли хутор Панков и село Муром – зафиксировано 4 и 7 прилётов соответственно", - написал Гладков.
По информации губернатора, в Белгородском районе были выпущены 16 артиллерийских снарядов по селу Наумовка, а также по 4 снаряда по хутору Валковский и селу Нехотеевка. В селе Журавлевка было произведено сбрасывание трех осколочных боеприпасов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также в селе Соломино был сбит один беспилотник противника. В Борисовском районе 5 раз из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок.
В Валуйском округе, по словам Гладкова, в селе Новопетровка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас, также селе Карабаново сбит один беспилотник противника. В Волоконовском районе окраину хутора Старый обстреляли 9 раз из миномета. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Колотиловка – зафиксировано 7 прилётов.
"В Грайворонском городском округе по поселку Горьковский выпущено 6 минометных снарядов. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Глотово – зафиксировано три прилёта. Обошлось без последствий. По окраинам сёл Дроновка и Мокрая Орловка выпущено пять и два минометных снаряда соответственно.", - проинформировал глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковМуромБелгородский район
 
 
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