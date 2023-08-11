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Кабо-Верде выступила против военного вмешательства в Нигере
Кабо-Верде выступила против военного вмешательства в Нигере - РИА Новости, 11.08.2023
Кабо-Верде выступила против военного вмешательства в Нигере
Кабо-Верде, страна-член Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), выступает против военного вмешательства в Нигере со стороны сообщества для... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T23:49
2023-08-11T23:49
2023-08-11T23:49
нигер
мохамед базум
кабо-верде
кот-д'ивуар
в мире
экономическое сообщество стран западной африки
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Кабо-Верде, страна-член Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), выступает против военного вмешательства в Нигере со стороны сообщества для смещения военных мятежников, которые взяли власть в стране, пишет агентство Франс Пресс. "Мы должны все работать на благо восстановления конституционного порядка в Нигере, но ни в коем случае не через военное вмешательство или вооруженный конфликт в данный момент", - приводит агентство слова президента Кабо-Верде Жозе Невеша. Участие Кабо-Верде в возможном военном вмешательстве маловероятно, уточнил Невеш. По мнению президента Кабо-Верде, необходимо вести интенсивные дипломатические переговоры, чтобы решить ситуацию в Нигере. По его словам, военное вмешательство лишь усугубит ситуацию и превратит регион во "взрывоопасное пространство". Ранее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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нигер, мохамед базум, кабо-верде, кот-д'ивуар, в мире, экономическое сообщество стран западной африки, переворот в нигере — 2023
Нигер, Мохамед Базум, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, В мире, Экономическое сообщество стран Западной Африки, Переворот в Нигере — 2023
Кабо-Верде выступила против военного вмешательства в Нигере
AFP: член ЭКОВАС Кабо-Верде выступила против военного вмешательства в Нигере