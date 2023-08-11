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СМИ: при атаке французских военных в Нигере погибли пять человек - РИА Новости, 11.08.2023
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22:34 11.08.2023 (обновлено: 23:01 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/niger-1889646539.html
СМИ: при атаке французских военных в Нигере погибли пять человек
СМИ: при атаке французских военных в Нигере погибли пять человек - РИА Новости, 11.08.2023
СМИ: при атаке французских военных в Нигере погибли пять человек
Пятеро солдат погибли, четверо пострадали в результате атаки французских военных на нацгвардию в Нигере 9 августа, сообщает портал ActuNiger со ссылкой на... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T22:34
2023-08-11T23:01
нигер
в мире
франция
ниамей
мохамед базум
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пятеро солдат погибли, четверо пострадали в результате атаки французских военных на нацгвардию в Нигере 9 августа, сообщает портал ActuNiger со ссылкой на данные командования нацгвардии.Ранее мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и освободили "террористов", а также нарушили воздушное пространство страны. Представитель мятежников Амаду Абдраман в эфире местного телеканала сообщил, что силам обороны и безопасности поручено повысить уровень тревоги по всей территории страны, людей призывают оставаться мобилизованными и бдительными. Франция при этом отвергла обвинения мятежников в нарушении воздушного пространства страны и освобождении "террористов"."Предварительные потери составляют пять убитых солдат и еще четыре раненых", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что погибших военных похоронили в Ниамее. Раненые, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, госпитализированы в столице. По данным портала, пострадавших в больнице навестила делегация сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
https://radiosputnik.ria.ru/20230811/niger-1889642501.html
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нигер, в мире, франция, ниамей, мохамед базум
Нигер, В мире, Франция, Ниамей, Мохамед Базум
СМИ: при атаке французских военных в Нигере погибли пять человек

СМИ: пять человек погибли во время атаки французских военных в Нигере 9 августа

© AP PhotoВоенные в Ниамее
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo
Военные в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пятеро солдат погибли, четверо пострадали в результате атаки французских военных на нацгвардию в Нигере 9 августа, сообщает портал ActuNiger со ссылкой на данные командования нацгвардии.
Ранее мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и освободили "террористов", а также нарушили воздушное пространство страны. Представитель мятежников Амаду Абдраман в эфире местного телеканала сообщил, что силам обороны и безопасности поручено повысить уровень тревоги по всей территории страны, людей призывают оставаться мобилизованными и бдительными. Франция при этом отвергла обвинения мятежников в нарушении воздушного пространства страны и освобождении "террористов".
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"Предварительные потери составляют пять убитых солдат и еще четыре раненых", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что погибших военных похоронили в Ниамее. Раненые, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, госпитализированы в столице. По данным портала, пострадавших в больнице навестила делегация сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
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