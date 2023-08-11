ООН: условия содержания президента Нигера могут нарушать права человека
Тюрк: Условия содержания президента Нигера Базума могут нарушать права человека
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Нигера Мохамед Базум
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Нигера Мохамед Базум. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 авг – РИА Новости. Условия содержания под стражей президента Нигера Мохамеда Базума, его жены и сына могут представлять собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, нарушающее права человека, говорится в опубликованном заявлении главы УВКПЧ ООН Фолькера Тюрка на сайте организации.
"Я крайне обеспокоен быстрым ухудшением условий, в которых произвольно содержатся президент Нигерии Мохамед Базум, его жена и его сын. Полученные мной заслуживающие доверия сообщения указывают на то, что условия содержания под стражей могут представлять собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение в нарушение международных прав человека", - сказано в документе.
Согласно информации Тюрка, электричество было отключено, и у Базума нет доступа к необходимым лекарствам и к чистой воде на фоне высоких температур в стране.
"Те, кто несет ответственность за задержание президента, должны обеспечить полное уважение и защиту его прав человека и всех других удерживаемых лиц", - добавил глава УВКПЧ.
В опубликованном в среду пресс-релизе партия, возглавляемая Базумом, заявила, что мятежники содержат главу государства и его супругу в их официальной резиденции без электричества и воды. На следующий день генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность состоянием здоровья и безопасностью свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума после сообщений, что он лишены воды, еды и электричества.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.