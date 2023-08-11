https://ria.ru/20230811/niger-1889598327.html
СМИ: глава мятежников Нигера провел встречу нового совета министров
СМИ: глава мятежников Нигера провел встречу нового совета министров - РИА Новости, 11.08.2023
СМИ: глава мятежников Нигера провел встречу нового совета министров
Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани провел первую встречу с министрами нового правительства с... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:26
2023-08-11T17:26
2023-08-11T18:06
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абуджа
нигер
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани провел первую встречу с министрами нового правительства с участием членов CNSP, передает Нигерское агентство печати (ANP). Ранее СМИ сообщили, что Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода. Новый кабинет состоит из 21 министра. "В пятницу 11 августа 2023 года около 10 часов (12 часов мск - ред.) председатель "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани председательствовал на первом заседании совета министров его правительства, расширенном за счет членов CNSP", - передает агентство со ссылкой на своего корреспондента с места событий. По данным агентства, на заседании присутствовали все члены нового правительства, за исключением министра иностранных дел, находящегося за границей. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230811/niger-1889572365.html
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в мире, абуджа, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Абуджа, Нигер, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: глава мятежников Нигера провел встречу нового совета министров
ANP: глава мятежников Нигера провел первую встречу нового совета министров