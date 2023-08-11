Рейтинг@Mail.ru
СМИ: глава мятежников Нигера провел встречу нового совета министров - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 11.08.2023 (обновлено: 18:06 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/niger-1889598327.html
СМИ: глава мятежников Нигера провел встречу нового совета министров
СМИ: глава мятежников Нигера провел встречу нового совета министров - РИА Новости, 11.08.2023
СМИ: глава мятежников Нигера провел встречу нового совета министров
Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани провел первую встречу с министрами нового правительства с... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:26
2023-08-11T18:06
в мире
абуджа
нигер
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889597257_66:0:930:486_1920x0_80_0_0_56f81e4722fb8c07bee42a55ee96b913.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани провел первую встречу с министрами нового правительства с участием членов CNSP, передает Нигерское агентство печати (ANP). Ранее СМИ сообщили, что Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода. Новый кабинет состоит из 21 министра. "В пятницу 11 августа 2023 года около 10 часов (12 часов мск - ред.) председатель "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани председательствовал на первом заседании совета министров его правительства, расширенном за счет членов CNSP", - передает агентство со ссылкой на своего корреспондента с места событий. По данным агентства, на заседании присутствовали все члены нового правительства, за исключением министра иностранных дел, находящегося за границей. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230811/niger-1889572365.html
https://ria.ru/20230729/niger-1887052164.html
абуджа
нигер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889597257_174:0:822:486_1920x0_80_0_0_19e6b9e715ba04a0f6545abf5f4f03a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абуджа, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Абуджа, Нигер, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: глава мятежников Нигера провел встречу нового совета министров

ANP: глава мятежников Нигера провел первую встречу нового совета министров

© Фото : ANPГенерал Абдурахман Тчиани на встрече с министрами
Генерал Абдурахман Тчиани на встрече с министрами - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : ANP
Генерал Абдурахман Тчиани на встрече с министрами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани провел первую встречу с министрами нового правительства с участием членов CNSP, передает Нигерское агентство печати (ANP).
Ранее СМИ сообщили, что Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода. Новый кабинет состоит из 21 министра.
Сторонники Национального совета по защите отечества в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Нигер ждет полной поддержки от России, заявил активист
Вчера, 15:19
"В пятницу 11 августа 2023 года около 10 часов (12 часов мск - ред.) председатель "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани председательствовал на первом заседании совета министров его правительства, расширенном за счет членов CNSP", - передает агентство со ссылкой на своего корреспондента с места событий.
По данным агентства, на заседании присутствовали все члены нового правительства, за исключением министра иностранных дел, находящегося за границей.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Командующий президентской гвардией Нигера генерал Омар Тчиани. Кадр видео
ЕС не признает власть генерала Тчиани в Нигере, заявил Боррель
29 июля, 12:53
 
В миреАбуджаНигерМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала