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Нигер ждет полной поддержки от России, заявил активист - РИА Новости, 11.08.2023
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15:19 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/niger-1889572365.html
Нигер ждет полной поддержки от России, заявил активист
Нигер ждет полной поддержки от России, заявил активист - РИА Новости, 11.08.2023
Нигер ждет полной поддержки от России, заявил активист
Председатель нигерской ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV Танкама Эль-Дауда заявил РИА Новости, что ждет от России поддержки Нигера в его новых... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:19
2023-08-11T15:19
в мире
нигер
россия
махамаду иссуфу
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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НИАМЕЙ, 11 авг - РИА Новости. Председатель нигерской ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV Танкама Эль-Дауда заявил РИА Новости, что ждет от России поддержки Нигера в его новых начинаниях, указав, что РФ не может предать эту африканскую страну. Он также дал понять, что поддерживает переворот в своей стране, заявив, что теперь день независимости Нигера - это 26 июля, когда начался захват власти военными. "От России мы ждем... поддержки в этих новых начинаниях... Россия не может нас предать, но Франция делает это годами, навязывая нам терроризм", - заявил активист. Он отметил, что Россия уже пыталась работать с Нигером в области урановых ресурсов во времена президента Махамаду Иссуфу. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
https://ria.ru/20230811/niger-1889534207.html
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в мире, нигер, россия, махамаду иссуфу, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Россия, Махамаду Иссуфу, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Нигер ждет полной поддержки от России, заявил активист

Активист из Нигера заявил, что ждет от России поддержки страны на новом пути

© AP Photo / Sam MednickСторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер
Сторонники Национального совета по защите отечества в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИАМЕЙ, 11 авг - РИА Новости. Председатель нигерской ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV Танкама Эль-Дауда заявил РИА Новости, что ждет от России поддержки Нигера в его новых начинаниях, указав, что РФ не может предать эту африканскую страну.
Он также дал понять, что поддерживает переворот в своей стране, заявив, что теперь день независимости Нигера - это 26 июля, когда начался захват власти военными.
"От России мы ждем... поддержки в этих новых начинаниях... Россия не может нас предать, но Франция делает это годами, навязывая нам терроризм", - заявил активист.
Он отметил, что Россия уже пыталась работать с Нигером в области урановых ресурсов во времена президента Махамаду Иссуфу.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру
Вчера, 13:11
 
В миреНигерРоссияМахамаду ИссуфуМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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