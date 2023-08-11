Нигер ждет полной поддержки от России, заявил активист
Активист из Нигера заявил, что ждет от России поддержки страны на новом пути
© AP Photo / Sam MednickСторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер. Архивное фото
НИАМЕЙ, 11 авг - РИА Новости. Председатель нигерской ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV Танкама Эль-Дауда заявил РИА Новости, что ждет от России поддержки Нигера в его новых начинаниях, указав, что РФ не может предать эту африканскую страну.
Он также дал понять, что поддерживает переворот в своей стране, заявив, что теперь день независимости Нигера - это 26 июля, когда начался захват власти военными.
"От России мы ждем... поддержки в этих новых начинаниях... Россия не может нас предать, но Франция делает это годами, навязывая нам терроризм", - заявил активист.
Он отметил, что Россия уже пыталась работать с Нигером в области урановых ресурсов во времена президента Махамаду Иссуфу.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.