https://ria.ru/20230811/niger-1889572365.html

Нигер ждет полной поддержки от России, заявил активист

Нигер ждет полной поддержки от России, заявил активист - РИА Новости, 11.08.2023

Нигер ждет полной поддержки от России, заявил активист

Председатель нигерской ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV Танкама Эль-Дауда заявил РИА Новости, что ждет от России поддержки Нигера в его новых... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:19

2023-08-11T15:19

2023-08-11T15:19

в мире

нигер

россия

махамаду иссуфу

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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НИАМЕЙ, 11 авг - РИА Новости. Председатель нигерской ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV Танкама Эль-Дауда заявил РИА Новости, что ждет от России поддержки Нигера в его новых начинаниях, указав, что РФ не может предать эту африканскую страну. Он также дал понять, что поддерживает переворот в своей стране, заявив, что теперь день независимости Нигера - это 26 июля, когда начался захват власти военными. "От России мы ждем... поддержки в этих новых начинаниях... Россия не может нас предать, но Франция делает это годами, навязывая нам терроризм", - заявил активист. Он отметил, что Россия уже пыталась работать с Нигером в области урановых ресурсов во времена президента Махамаду Иссуфу. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

https://ria.ru/20230811/niger-1889534207.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, россия, махамаду иссуфу, мохамед базум, переворот в нигере — 2023