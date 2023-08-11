https://ria.ru/20230811/niger-1889534207.html

Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру

Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру - РИА Новости, 11.08.2023

Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру

Африканский союз (АС) поддерживает решения Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по Нигеру, говорится в коммюнике организации. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:11

2023-08-11T13:11

2023-08-11T13:11

в мире

нигер

африканский союз

экономическое сообщество стран западной африки

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Африканский союз (АС) поддерживает решения Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по Нигеру, говорится в коммюнике организации. Ранее председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу в ходе саммита заявил, что никакие варианты по Нигеру не сняты с повестки, в том числе применение силы как крайняя мера. Затем президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. "Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат выражает твердую поддержку решениям ЭКОВАС относительно неконституционных изменений в Нигере", - говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в социальной сети X (бывшая Twitter). Африканский союз также обеспокоен ухудшением условий содержания под стражей свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и призывает международное сообщество объединить все свои усилия для его спасения. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, африканский союз, экономическое сообщество стран западной африки, переворот в нигере — 2023