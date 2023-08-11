Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру
Африканский союз присоединился к осуждению ЭКОВАС военного переворота в Нигере
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Африканский союз (АС) поддерживает решения Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по Нигеру, говорится в коммюнике организации.
Ранее председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу в ходе саммита заявил, что никакие варианты по Нигеру не сняты с повестки, в том числе применение силы как крайняя мера. Затем президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
"Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат выражает твердую поддержку решениям ЭКОВАС относительно неконституционных изменений в Нигере", - говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в социальной сети X (бывшая Twitter). Африканский союз также обеспокоен ухудшением условий содержания под стражей свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и призывает международное сообщество объединить все свои усилия для его спасения.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.