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Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру - РИА Новости, 11.08.2023
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13:11 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/niger-1889534207.html
Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру
Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру - РИА Новости, 11.08.2023
Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру
Африканский союз (АС) поддерживает решения Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по Нигеру, говорится в коммюнике организации. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:11
2023-08-11T13:11
в мире
нигер
африканский союз
экономическое сообщество стран западной африки
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Африканский союз (АС) поддерживает решения Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по Нигеру, говорится в коммюнике организации. Ранее председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу в ходе саммита заявил, что никакие варианты по Нигеру не сняты с повестки, в том числе применение силы как крайняя мера. Затем президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. "Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат выражает твердую поддержку решениям ЭКОВАС относительно неконституционных изменений в Нигере", - говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в социальной сети X (бывшая Twitter). Африканский союз также обеспокоен ухудшением условий содержания под стражей свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и призывает международное сообщество объединить все свои усилия для его спасения. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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в мире, нигер, африканский союз, экономическое сообщество стран западной африки, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Африканский союз, Экономическое сообщество стран Западной Африки, Переворот в Нигере — 2023
Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру

Африканский союз присоединился к осуждению ЭКОВАС военного переворота в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Африканский союз (АС) поддерживает решения Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по Нигеру, говорится в коммюнике организации.
Ранее председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу в ходе саммита заявил, что никакие варианты по Нигеру не сняты с повестки, в том числе применение силы как крайняя мера. Затем президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
"Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат выражает твердую поддержку решениям ЭКОВАС относительно неконституционных изменений в Нигере", - говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в социальной сети X (бывшая Twitter). Африканский союз также обеспокоен ухудшением условий содержания под стражей свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и призывает международное сообщество объединить все свои усилия для его спасения.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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В миреНигерАфриканский союзЭкономическое сообщество стран Западной АфрикиПереворот в Нигере — 2023
 
 
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