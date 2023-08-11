https://ria.ru/20230811/niger-1889405601.html

Эксперт рассказал о возможной причине свержения главы Нигера

Эксперт рассказал о возможной причине свержения главы Нигера - РИА Новости, 11.08.2023

Эксперт рассказал о возможной причине свержения главы Нигера

Научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев в беседе с РИА Новости предположил, что причиной свержения президента... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T03:06

2023-08-11T03:06

2023-08-11T03:06

нигер

ниамей

нигерия

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

в мире

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев в беседе с РИА Новости предположил, что причиной свержения президента Нигера Мохамеда Базума могло стать безразличие по отношению к проблемам страны, Базум не устроил местную элиту и даже сподвижников. "Ему было все равно на текущие проблемы страны, а Нигер сталкивается, например, с регулярными засухами, на которые надо реагировать <...> Есть проблемы, которые не решаются уже несколько десятилетий и, грубо говоря, накопилось", - сказал Лошкарев. Эксперт обратил внимание на то, что позиция жителей Ниамея и военных в отношении действия мятежников была однозначной. На митингах наблюдалось абсолютное единение в поддержку нынешнего военного руководства страны и самих военных. По его мнению, население столицы в африканских государствах - это "вестернизированные люди, которые плохо думают о военных и больше восприимчивы к риторике защиты прав человека и либеральных свобод". "Военные единодушно перешли на сторону тех, кто совершил этот переворот, и вошли в структуру переходного правительства. Даже из прежнего правительства Нигера в новое перешел экс-министр финансов", - добавил Лошкарев. "Видимо, здесь есть еще межэлитный конфликт, который мы пока не можем правильно для себя расшифровать, но он очевиден. Есть все признаки того, что президент не устроил военную, гражданскую элиту и даже своих ближайших сподвижников", - сказал эксперт. Он указал, что значительная часть истеблишмента Нигерии не поддерживает идею интервенции. В связи с этим, скорее всего, ее не будет, а будет повышение ставок, воинственная риторика, сосредоточение войск на границе, провокационные полеты транспортных вертолетов - все то, что вызывает тревогу и заставляет напрячься страну-цель, а в данном случае это Нигер, заключил Лошкарев. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230811/niger-1889400213.html

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нигер, ниамей, нигерия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, в мире