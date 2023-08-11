https://ria.ru/20230811/niger-1889404354.html

Эксперт рассказал, что интервенция в Нигер не приведет к успеху

Эксперт рассказал, что интервенция в Нигер не приведет к успеху - РИА Новости, 11.08.2023

Эксперт рассказал, что интервенция в Нигер не приведет к успеху

Странам Западной Африки будет трудно добиться быстрого успеха в Нигере в случае возможной военной интервенции, она грозит опасностью свернутому президенту... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T02:42

2023-08-11T02:42

2023-08-11T02:42

в мире

нигер

нигерия

франция

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889128032_379:210:2908:1633_1920x0_80_0_0_c87f5b3abd32b9e5704a552b8e126d9c.jpg

ДОХА, 11 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Странам Западной Африки будет трудно добиться быстрого успеха в Нигере в случае возможной военной интервенции, она грозит опасностью свернутому президенту страны и членам правительства, высказал свое мнение РИА Новости глава офиса по внешним отношениям Африканского международного университета, эксперт по международным делам и дипломатии Тадж Эддин Башир Ниям, комментируя решения прошедшего в четверг в столице Нигерии Абудже саммита Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны входящих в нее стран немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что региональные лидеры договорились о скорейшем начале операции. "Все существенные признаки указывают на невозможность или чрезвычайную сложность осуществления военной интервенции в Нигер, за которую высказываются ряд государств-членов ЭКОВАС при поддержке Франции в условиях раскола между членами ЭКОВАС, когда такие страны, как Мали и Буркина-Фасо не только отвергают такой расклад, но и готовы предоставить военную помощь путчистам, в то время, как Чад, просто не поддерживает военное вмешательство", - отметил Ниям. Кроме того, указал эксперт, международное сообщество тоже не едино в своем мнении: так, Франция и Евросоюз поддерживают вторжение, а, например, США говорят о возвращении к конституционному режиму в Нигере без эскалации ситуации и даже не назвали происходящее в этой стране переворотом. При этом, по его мнению, с начала переворота ситуация в стране изменилась в пользу его организаторов, увеличилась их поддержка со стороны народа. "По всем этим причинам при военном вторжении стран региона в Нигер им будет трудно добиться быстрой победы в короткие сроки, большинство стран ЭКОВАС не станут посылать свои войска в Нигер и не поддержат операцию материально, поэтому основная задача в военном плане ляжет на плечи Нигерии, а финансовое обеспечение - на плечи Франции", - добавил Ниям. Однако, по его словам, в Нигерии реакция общества на решение о военном вторжении в Нигер может быть отрицательной, а попытки пойти против мнения народа могут спровоцировать выход людей на улицы. При этом плохое отношение франкоязычных стран Африки к Франции усилится. Кроме того считает эксперт, решение о вторжении "чрезвычайно опасно для свергнутого президента Базума и бывших членов правительства, чьи жизни могут оказаться под угрозой. Вместо военного решения ситуации вокруг Нигера ученый считает более разумным под обещание о снятии экономических санкций и предоставлении помощи добиться, чтобы захватившие власть военные освободили политиков, а также пообещали подготовить и провести выборы в течение года. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230811/niger-1889399479.html

https://ria.ru/20230811/niger-1889399231.html

нигер

нигерия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, нигерия, франция, мохамед базум, переворот в нигере — 2023