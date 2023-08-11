https://ria.ru/20230811/niger-1889399479.html
США поддержали решения ЭКОВАС по Нигеру
США поддержали решения ЭКОВАС по Нигеру - РИА Новости, 11.08.2023
США поддержали решения ЭКОВАС по Нигеру
США поддерживают действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению порядка в Нигере, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T00:53
2023-08-11T00:53
2023-08-11T00:53
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энтони блинкен
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США поддерживают действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению порядка в Нигере, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "ЭКОВАС играет руководящую роль в ясном выражении императива о необходимости возвращения конституционного порядка. Мы поддерживаем их работу и лидерство", - сказал Блинкен журналистам. В четверг в нигерийской Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что региональные лидеры договорились о скорейшем начале операции. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230811/niger-1889399231.html
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в мире, нигер, сша, абуджа, энтони блинкен, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Абуджа, Энтони Блинкен, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
США поддержали решения ЭКОВАС по Нигеру
Блинкен: США поддерживают действия ЭКОВАС по восстановлению порядка в Нигере