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США поддержали решения ЭКОВАС по Нигеру - РИА Новости, 11.08.2023
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00:53 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/niger-1889399479.html
США поддержали решения ЭКОВАС по Нигеру
США поддержали решения ЭКОВАС по Нигеру - РИА Новости, 11.08.2023
США поддержали решения ЭКОВАС по Нигеру
США поддерживают действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению порядка в Нигере, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T00:53
2023-08-11T00:53
в мире
нигер
сша
абуджа
энтони блинкен
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США поддерживают действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению порядка в Нигере, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "ЭКОВАС играет руководящую роль в ясном выражении императива о необходимости возвращения конституционного порядка. Мы поддерживаем их работу и лидерство", - сказал Блинкен журналистам. В четверг в нигерийской Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что региональные лидеры договорились о скорейшем начале операции. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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в мире, нигер, сша, абуджа, энтони блинкен, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Абуджа, Энтони Блинкен, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
США поддержали решения ЭКОВАС по Нигеру

Блинкен: США поддерживают действия ЭКОВАС по восстановлению порядка в Нигере

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США поддерживают действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению порядка в Нигере, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"ЭКОВАС играет руководящую роль в ясном выражении императива о необходимости возвращения конституционного порядка. Мы поддерживаем их работу и лидерство", - сказал Блинкен журналистам.
В четверг в нигерийской Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что региональные лидеры договорились о скорейшем начале операции.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру
00:42
 
В миреНигерСШААбуджаЭнтони БлинкенМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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