https://ria.ru/20230811/neft-1889506627.html

Ученые КФУ выпустили монографию по подземному облагораживанию нефти

Ученые КФУ выпустили монографию по подземному облагораживанию нефти - РИА Новости, 11.08.2023

Ученые КФУ выпустили монографию по подземному облагораживанию нефти

Ученые Казанского (Приволжского) федерального университета выпустили первую в мире монографию по каталитическому подземному облагораживанию нефти, сообщил... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:48

2023-08-11T11:48

2023-08-11T11:48

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

экономика

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КАЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Ученые Казанского (Приволжского) федерального университета выпустили первую в мире монографию по каталитическому подземному облагораживанию нефти, сообщил проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле КФУ Данис Нургалиев. "Это первое в мире такое обобщение, и оно посвящено очень интересной проблеме, в некотором смысле даже фантастической. Когда мы лет десять назад говорили о том, чтобы завод по нефтепереработке поместить под землю, все смеялись и говорили, что это невозможно… Но сегодня это стало явью, и уже многие компании используют эту технологию, чтобы необратимо изменить вязкость сверхвязкой нефти, которую невозможно добывать под землей", - сказал Нургалиев журналистам. По его словам, сегодня примерно половина запасов мировой нефти являются вязкой и сверхвязкой нефтью. Технология подземного каталитического облагораживания представляет собой закачивание в породу вместе с паром катализатора, который разжижает нефть в несколько раз, что позволяет без труда выкачивать ее из недр. В результате добыча увеличивается в 3-7 раз, вязкость нефти сокращается примерно в 4 раза. Казанский федеральный университет является одним из мировых лидеров в этом направлении, наработан опыт применения катализаторов на месторождениях совместно с нефтяными компаниями. При поддержке президентской программы грантов РНФ и индустриального партнера АО "Зарубежнефть" ведутся работы в лаборатории мирового уровня по каталитическому облагораживанию тяжелой нефти. В этом году молодой ученый КФУ Ирек Мухаматдинов удостоен премии президента РФ за исследования и разработки в этой области. Книга состоит из 11 глав, в которых комплексно представлена информация по добыче и переработке нефти: от общих аспектов и классификации нефти до новейших технологий повышения ее качества непосредственно в пласте. В монографии участвовало очень много авторов, которые занимались теорией, практикой, внедрением этой технологии в мире. Книга опубликована одним из крупных международных издательств, специализирующихся на выпуске академической литературы, - Wiley (John Wiley & Sons).

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика татарстан (татарстан), экономика