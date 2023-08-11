https://ria.ru/20230811/neft-1889506627.html
Ученые КФУ выпустили монографию по подземному облагораживанию нефти
Ученые КФУ выпустили монографию по подземному облагораживанию нефти - РИА Новости, 11.08.2023
Ученые КФУ выпустили монографию по подземному облагораживанию нефти
Ученые Казанского (Приволжского) федерального университета выпустили первую в мире монографию по каталитическому подземному облагораживанию нефти, сообщил... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:48
2023-08-11T11:48
2023-08-11T11:48
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822156705_0:363:2996:2048_1920x0_80_0_0_45be9468ade01bec01eee35349c7f53f.jpg
КАЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Ученые Казанского (Приволжского) федерального университета выпустили первую в мире монографию по каталитическому подземному облагораживанию нефти, сообщил проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле КФУ Данис Нургалиев. "Это первое в мире такое обобщение, и оно посвящено очень интересной проблеме, в некотором смысле даже фантастической. Когда мы лет десять назад говорили о том, чтобы завод по нефтепереработке поместить под землю, все смеялись и говорили, что это невозможно… Но сегодня это стало явью, и уже многие компании используют эту технологию, чтобы необратимо изменить вязкость сверхвязкой нефти, которую невозможно добывать под землей", - сказал Нургалиев журналистам. По его словам, сегодня примерно половина запасов мировой нефти являются вязкой и сверхвязкой нефтью. Технология подземного каталитического облагораживания представляет собой закачивание в породу вместе с паром катализатора, который разжижает нефть в несколько раз, что позволяет без труда выкачивать ее из недр. В результате добыча увеличивается в 3-7 раз, вязкость нефти сокращается примерно в 4 раза. Казанский федеральный университет является одним из мировых лидеров в этом направлении, наработан опыт применения катализаторов на месторождениях совместно с нефтяными компаниями. При поддержке президентской программы грантов РНФ и индустриального партнера АО "Зарубежнефть" ведутся работы в лаборатории мирового уровня по каталитическому облагораживанию тяжелой нефти. В этом году молодой ученый КФУ Ирек Мухаматдинов удостоен премии президента РФ за исследования и разработки в этой области. Книга состоит из 11 глав, в которых комплексно представлена информация по добыче и переработке нефти: от общих аспектов и классификации нефти до новейших технологий повышения ее качества непосредственно в пласте. В монографии участвовало очень много авторов, которые занимались теорией, практикой, внедрением этой технологии в мире. Книга опубликована одним из крупных международных издательств, специализирующихся на выпуске академической литературы, - Wiley (John Wiley & Sons).
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822156705_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_b5479e22ad9376b67a26022fe16ccb8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), экономика
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Экономика
КАЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Ученые Казанского (Приволжского) федерального университета выпустили первую в мире монографию по каталитическому подземному облагораживанию нефти, сообщил проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле КФУ Данис Нургалиев.
«
"Это первое в мире такое обобщение, и оно посвящено очень интересной проблеме, в некотором смысле даже фантастической. Когда мы лет десять назад говорили о том, чтобы завод по нефтепереработке поместить под землю, все смеялись и говорили, что это невозможно… Но сегодня это стало явью, и уже многие компании используют эту технологию, чтобы необратимо изменить вязкость сверхвязкой нефти, которую невозможно добывать под землей", - сказал Нургалиев журналистам.
По его словам, сегодня примерно половина запасов мировой нефти являются вязкой и сверхвязкой нефтью. Технология подземного каталитического облагораживания представляет собой закачивание в породу вместе с паром катализатора, который разжижает нефть в несколько раз, что позволяет без труда выкачивать ее из недр. В результате добыча увеличивается в 3-7 раз, вязкость нефти сокращается примерно в 4 раза.
Казанский федеральный университет является одним из мировых лидеров в этом направлении, наработан опыт применения катализаторов на месторождениях совместно с нефтяными компаниями. При поддержке президентской программы грантов РНФ и индустриального партнера АО "Зарубежнефть
" ведутся работы в лаборатории мирового уровня по каталитическому облагораживанию тяжелой нефти. В этом году молодой ученый КФУ Ирек Мухаматдинов удостоен премии президента РФ
за исследования и разработки в этой области.
Книга состоит из 11 глав, в которых комплексно представлена информация по добыче и переработке нефти: от общих аспектов и классификации нефти до новейших технологий повышения ее качества непосредственно в пласте.
В монографии участвовало очень много авторов, которые занимались теорией, практикой, внедрением этой технологии в мире. Книга опубликована одним из крупных международных издательств, специализирующихся на выпуске академической литературы, - Wiley (John Wiley & Sons).