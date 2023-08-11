https://ria.ru/20230811/neft-1889498367.html
МЭА: Россия в июле получила крупнейшую с ноября выручку от экспорта нефти
МЭА: Россия в июле получила крупнейшую с ноября выручку от экспорта нефти - РИА Новости, 11.08.2023
МЭА: Россия в июле получила крупнейшую с ноября выручку от экспорта нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июле сохранила нефтяной экспорт на уровне июня - 7,3 миллиона баррелей в сутки, но получила... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:37
2023-08-11T11:37
2023-08-11T11:37
экономика
россия
цены на нефть
опек
мэа
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июле сохранила нефтяной экспорт на уровне июня - 7,3 миллиона баррелей в сутки, но получила крупнейшую выручку с ноября 2022 года в размере 15,3 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства. "В июле российский нефтяной экспорт сохранился на уровне около 7,3 миллиона баррелей в сутки, поскольку снижение объемов погрузки сырой нефти на 200 тысяч баррелей в сутки было компенсировано ростом поставок нефтепродуктов... Рост цен на нефть в сочетании с сокращением скидок на российские сорта привел к увеличению расчетной экспортной выручки на 2,5 миллиарда долларов, до 15,3 миллиарда долларов, что на 4,1 миллиарда ниже уровня прошлого года", - говорится в докладе. МЭА отмечает, что выручка от продажи нефти и нефтепродуктов достигла самого высокого уровня с ноября 2022 года. По оценкам агентства, доходы от экспорта нефтепродуктов за месяц выросли сильнее (на 1,6 миллиарда долларов), чем от поставок нефти (0,9 миллиарда долларов). При этом агентство поясняет, что экспорт российской нефти сократился на фоне добровольных сокращений РФ и роста объемов переработки на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. В июле он снизился на 200 тысяч баррелей в сутки к июню, до 4,6 миллиона, что является самым низким показателем с декабря 2022 года. В то же время, по данным МЭА, экспорт нефтепродуктов за июль увеличился на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем, до 2,7 миллиона баррелей в сутки. Увеличение объемов поставок мазута, газойля, бензина и вакуумного газойля было частично компенсировано резким снижением объемов экспорта нафты. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, россия, цены на нефть, опек, мэа
Экономика, Россия, Цены на нефть, ОПЕК, МЭА
МЭА: Россия в июле получила крупнейшую с ноября выручку от экспорта нефти
МЭА: Россия в июле получила 15,3 миллиарда долларов от нефтяного экспорта
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июле сохранила нефтяной экспорт на уровне июня - 7,3 миллиона баррелей в сутки, но получила крупнейшую выручку с ноября 2022 года в размере 15,3 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада
агентства.
«
"В июле российский нефтяной экспорт сохранился на уровне около 7,3 миллиона баррелей в сутки, поскольку снижение объемов погрузки сырой нефти на 200 тысяч баррелей в сутки было компенсировано ростом поставок нефтепродуктов... Рост цен на нефть в сочетании с сокращением скидок на российские сорта привел к увеличению расчетной экспортной выручки на 2,5 миллиарда долларов, до 15,3 миллиарда долларов, что на 4,1 миллиарда ниже уровня прошлого года", - говорится в докладе.
Скидки кончились. Россия заняла жесткую позицию по нефти
МЭА отмечает, что выручка от продажи нефти и нефтепродуктов достигла самого высокого уровня с ноября 2022 года. По оценкам агентства, доходы от экспорта нефтепродуктов за месяц выросли сильнее (на 1,6 миллиарда долларов), чем от поставок нефти (0,9 миллиарда долларов).
При этом агентство поясняет, что экспорт российской нефти сократился на фоне добровольных сокращений РФ и роста объемов переработки на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. В июле он снизился на 200 тысяч баррелей в сутки к июню, до 4,6 миллиона, что является самым низким показателем с декабря 2022 года.
В то же время, по данным МЭА, экспорт нефтепродуктов за июль увеличился на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем, до 2,7 миллиона баррелей в сутки. Увеличение объемов поставок мазута, газойля, бензина и вакуумного газойля было частично компенсировано резким снижением объемов экспорта нафты.
Ранее страны ОПЕК
и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак
пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
Новак оценил ситуацию с добычей нефти в России