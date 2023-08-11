https://ria.ru/20230811/nedelya-1889420310.html

СМИ: в Госдуме предложили сократить рабочую неделю

СМИ: в Госдуме предложили сократить рабочую неделю - РИА Новости, 11.08.2023

СМИ: в Госдуме предложили сократить рабочую неделю

Рабочую неделю следует сократить с 40 до 36 часов, заявила Ленте.ру член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:41

2023-08-11T08:41

2023-08-11T17:52

общество

россия

светлана бессараб

антон котяков

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Рабочую неделю следует сократить с 40 до 36 часов, заявила Ленте.ру член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб."По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной", — сказала она.По словам Бессараб, многие люди выгорают, работая в режиме 40-часовой недели.Депутат отметила, что добиться 36-часовой недели можно за счет сокращения рабочего дня в пятницу или же общего уменьшения рабочих часов в день.Идеи установить в России четырехдневную рабочую неделю или сократить рабочий день звучат в Госдуме постоянно. Но, как отмечал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в подобных решениях на законодательном уровне нет необходимости.

https://ria.ru/20230810/rabota-1889215042.html

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общество, россия, светлана бессараб, антон котяков