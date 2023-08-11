https://ria.ru/20230811/nedelya-1889420310.html
СМИ: в Госдуме предложили сократить рабочую неделю
СМИ: в Госдуме предложили сократить рабочую неделю - РИА Новости, 11.08.2023
СМИ: в Госдуме предложили сократить рабочую неделю
Рабочую неделю следует сократить с 40 до 36 часов, заявила Ленте.ру член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:41
2023-08-11T08:41
2023-08-11T17:52
общество
россия
светлана бессараб
антон котяков
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Рабочую неделю следует сократить с 40 до 36 часов, заявила Ленте.ру член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб."По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной", — сказала она.По словам Бессараб, многие люди выгорают, работая в режиме 40-часовой недели.Депутат отметила, что добиться 36-часовой недели можно за счет сокращения рабочего дня в пятницу или же общего уменьшения рабочих часов в день.Идеи установить в России четырехдневную рабочую неделю или сократить рабочий день звучат в Госдуме постоянно. Но, как отмечал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в подобных решениях на законодательном уровне нет необходимости.
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общество, россия, светлана бессараб, антон котяков
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Антон Котяков
СМИ: в Госдуме предложили сократить рабочую неделю
Бессараб выступила за сокращение рабочей недели в России с 40 до 36 часов
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Рабочую неделю следует сократить с 40 до 36 часов, заявила Ленте.ру
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной", — сказала она.
По словам Бессараб, многие люди выгорают, работая в режиме 40-часовой недели.
Депутат отметила, что добиться 36-часовой недели можно за счет сокращения рабочего дня в пятницу или же общего уменьшения рабочих часов в день.
Идеи установить в России четырехдневную рабочую неделю или сократить рабочий день звучат в Госдуме постоянно. Но, как отмечал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в подобных решениях на законодательном уровне нет необходимости.
В ЛДПР подготовили проект о четырехдневной рабочей неделе для многодетных