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Зеленский утверждает, что Украина помогает Словении после наводнений - РИА Новости, 11.08.2023
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14:20 11.08.2023 (обновлено: 14:21 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/navodneniya-1889553202.html
Зеленский утверждает, что Украина помогает Словении после наводнений
Зеленский утверждает, что Украина помогает Словении после наводнений - РИА Новости, 11.08.2023
Зеленский утверждает, что Украина помогает Словении после наводнений
Владимир Зеленский написал в соцсети X (бывшая Twitter), что подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшей от наводнений Словении. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:20
2023-08-11T14:21
словения
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский написал в соцсети X (бывшая Twitter), что подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшей от наводнений Словении. Как сообщало государственное управлением метеорологии, местами в Словении в минувшую пятницу выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе - третьего по величине города страны. Вертолеты армии и полиции с наземными службами и техникой помогали и эвакуировали граждан в пострадавших районах Чрна-на-Корошкем, Камник, Савиньская долина и Межица. По последним данным, погибли шесть человек. Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил, что ущерб от крупнейшего наводнения в стране достигнет суммы в несколько миллиардов евро. "Украина предоставляет гуманитарную помощь Словении после сильных наводнений. Я подписал соответствующий указ вчера", - написал Зеленский в соцсети X (бывшая Twitter). Сама Украина постоянно получает гуманитарную помощь от своих союзников, в том числе США, Британии и других стран.
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словения, украина, сша, владимир зеленский
Словения, Украина, США, Владимир Зеленский
Зеленский утверждает, что Украина помогает Словении после наводнений

Зеленский подписал указ о предоставлении гумпомощи Словении после наводнений

© AP Photo / Miro MajcenПоследствия наводнения в Словении
Последствия наводнения в Словении - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Miro Majcen
Последствия наводнения в Словении. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский написал в соцсети X (бывшая Twitter), что подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшей от наводнений Словении.
Как сообщало государственное управлением метеорологии, местами в Словении в минувшую пятницу выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе - третьего по величине города страны. Вертолеты армии и полиции с наземными службами и техникой помогали и эвакуировали граждан в пострадавших районах Чрна-на-Корошкем, Камник, Савиньская долина и Межица. По последним данным, погибли шесть человек. Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил, что ущерб от крупнейшего наводнения в стране достигнет суммы в несколько миллиардов евро.
"Украина предоставляет гуманитарную помощь Словении после сильных наводнений. Я подписал соответствующий указ вчера", - написал Зеленский в соцсети X (бывшая Twitter).
Сама Украина постоянно получает гуманитарную помощь от своих союзников, в том числе США, Британии и других стран.
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СловенияУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
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