https://ria.ru/20230811/navodneniya-1889553202.html

Зеленский утверждает, что Украина помогает Словении после наводнений

Зеленский утверждает, что Украина помогает Словении после наводнений - РИА Новости, 11.08.2023

Зеленский утверждает, что Украина помогает Словении после наводнений

Владимир Зеленский написал в соцсети X (бывшая Twitter), что подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшей от наводнений Словении. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:20

2023-08-11T14:20

2023-08-11T14:21

словения

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский написал в соцсети X (бывшая Twitter), что подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшей от наводнений Словении. Как сообщало государственное управлением метеорологии, местами в Словении в минувшую пятницу выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе - третьего по величине города страны. Вертолеты армии и полиции с наземными службами и техникой помогали и эвакуировали граждан в пострадавших районах Чрна-на-Корошкем, Камник, Савиньская долина и Межица. По последним данным, погибли шесть человек. Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил, что ущерб от крупнейшего наводнения в стране достигнет суммы в несколько миллиардов евро. "Украина предоставляет гуманитарную помощь Словении после сильных наводнений. Я подписал соответствующий указ вчера", - написал Зеленский в соцсети X (бывшая Twitter). Сама Украина постоянно получает гуманитарную помощь от своих союзников, в том числе США, Британии и других стран.

https://ria.ru/20230807/navodneniya-1888537410.html

словения

украина

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словения, украина, сша, владимир зеленский