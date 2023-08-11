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В Сирии российские самолеты зафиксировали воздействие систем наведения - РИА Новости, 12.08.2023
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22:17 11.08.2023 (обновлено: 08:26 12.08.2023)
https://ria.ru/20230811/navedenie-1889644189.html
В Сирии российские самолеты зафиксировали воздействие систем наведения
В Сирии российские самолеты зафиксировали воздействие систем наведения - РИА Новости, 12.08.2023
В Сирии российские самолеты зафиксировали воздействие систем наведения
В Сирии российские самолеты Су-34 и Су-35 зафиксировали воздействие на них систем наведения, заявил замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-11T22:17
2023-08-12T08:26
в мире
сирия
эт-танф
су-34
су-35
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Сирии российские самолеты Су-34 и Су-35 зафиксировали воздействие на них систем наведения, заявил замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике Вадим Кулить. &quot;С 02:13 до 02:20 двумя российскими самолетами Су-34 и двумя Су-35 в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны&quot;, — сообщил он.По словам контр-адмирала, эти же самолеты подверглись радиолокационному воздействию со стороны двух истребителей F-35.Как отметил Кулить, таким образом "коалиция" во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки для авиационных инцидентов, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
https://ria.ru/20230807/siriya-1888744009.html
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в мире, сирия, эт-танф, су-34, су-35, f-35, сша, россия
В мире, Сирия, Эт-Танф, Су-34, Су-35, F-35, США, Россия
В Сирии российские самолеты зафиксировали воздействие систем наведения

МО РФ: четыре самолета ВКС подверглись воздействию систем наведения в Сирии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийский бомбардировщик Су-34
Российский бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Сирии российские самолеты Су-34 и Су-35 зафиксировали воздействие на них систем наведения, заявил замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике Вадим Кулить.
«

"С 02:13 до 02:20 двумя российскими самолетами Су-34 и двумя Су-35 в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны", — сообщил он.

По словам контр-адмирала, эти же самолеты подверглись радиолокационному воздействию со стороны двух истребителей F-35.
Как отметил Кулить, таким образом "коалиция" во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки для авиационных инцидентов, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
Российский истребитель Су-35С в небе над Сирией
Дроны коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии
7 августа, 22:13
 
В миреСирияЭт-ТанфСу-34Су-35F-35СШАРоссия
 
 
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