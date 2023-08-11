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В МИД опровергли рассуждения о национализации иностранных активов - РИА Новости, 11.08.2023
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07:08 11.08.2023 (обновлено: 07:26 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/natsionalizatsiya-1889413198.html
В МИД опровергли рассуждения о национализации иностранных активов
В МИД опровергли рассуждения о национализации иностранных активов - РИА Новости, 11.08.2023
В МИД опровергли рассуждения о национализации иностранных активов
Иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T07:08
2023-08-11T07:26
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
дмитрий биричевский
украина
экономика
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.&quot;Хотел бы подчеркнуть, что компаниям, которые по-прежнему заинтересованы добросовестно продолжать свою работу в нашей стране и соблюдают российское законодательство, ничего не угрожает&quot;, — отметил он.Западные страны различными манипуляциями вынуждают собственных предпринимателей покидать российский рынок, пояснил Биричевский."Усиливаются спекуляции вокруг якобы неминуемой национализации их активов, а сохраняющие свое присутствие в России компании по политическим мотивам подвергаются в этих странах давлению и жесткой критике. Это — часть западного санкционного и экономического давления на нашу страну", — заключил собеседник агентства.Ранее президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что если иностранные компании захотят вернуться в Россию, власти не станут закрывать для них двери, а создадут необходимые условия.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230806/sanktsii-1888485543.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, дмитрий биричевский, украина, экономика
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин, Дмитрий Биричевский, Украина, Экономика
В МИД опровергли рассуждения о национализации иностранных активов

МИД назвал рассуждения Запада о национализации иностранных активов спекуляцией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«

"Хотел бы подчеркнуть, что компаниям, которые по-прежнему заинтересованы добросовестно продолжать свою работу в нашей стране и соблюдают российское законодательство, ничего не угрожает", — отметил он.

Западные страны различными манипуляциями вынуждают собственных предпринимателей покидать российский рынок, пояснил Биричевский.
"Усиливаются спекуляции вокруг якобы неминуемой национализации их активов, а сохраняющие свое присутствие в России компании по политическим мотивам подвергаются в этих странах давлению и жесткой критике. Это — часть западного санкционного и экономического давления на нашу страну", — заключил собеседник агентства.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Санкции Запада против российских бизнесменов не сработали, пишут СМИ
6 августа, 16:58
Ранее президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что если иностранные компании захотят вернуться в Россию, власти не станут закрывать для них двери, а создадут необходимые условия.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
"Дурь полная": санкции Запада помогли России обогнать Германию
6 августа, 08:00
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинДмитрий БиричевскийУкраинаЭкономика
 
 
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