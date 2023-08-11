https://ria.ru/20230811/natsionalizatsiya-1889413198.html
В МИД опровергли рассуждения о национализации иностранных активов
В МИД опровергли рассуждения о национализации иностранных активов - РИА Новости, 11.08.2023
В МИД опровергли рассуждения о национализации иностранных активов
Иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T07:08
2023-08-11T07:08
2023-08-11T07:26
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владимир путин
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Хотел бы подчеркнуть, что компаниям, которые по-прежнему заинтересованы добросовестно продолжать свою работу в нашей стране и соблюдают российское законодательство, ничего не угрожает", — отметил он.Западные страны различными манипуляциями вынуждают собственных предпринимателей покидать российский рынок, пояснил Биричевский."Усиливаются спекуляции вокруг якобы неминуемой национализации их активов, а сохраняющие свое присутствие в России компании по политическим мотивам подвергаются в этих странах давлению и жесткой критике. Это — часть западного санкционного и экономического давления на нашу страну", — заключил собеседник агентства.Ранее президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что если иностранные компании захотят вернуться в Россию, власти не станут закрывать для них двери, а создадут необходимые условия.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230806/sanktsii-1888485543.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, дмитрий биричевский, украина, экономика
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин, Дмитрий Биричевский, Украина, Экономика
В МИД опровергли рассуждения о национализации иностранных активов
МИД назвал рассуждения Запада о национализации иностранных активов спекуляцией
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«
"Хотел бы подчеркнуть, что компаниям, которые по-прежнему заинтересованы добросовестно продолжать свою работу в нашей стране и соблюдают российское законодательство, ничего не угрожает", — отметил он.
Западные страны различными манипуляциями вынуждают собственных предпринимателей покидать российский рынок, пояснил Биричевский.
"Усиливаются спекуляции вокруг якобы неминуемой национализации их активов, а сохраняющие свое присутствие в России компании по политическим мотивам подвергаются в этих странах давлению и жесткой критике. Это — часть западного санкционного и экономического давления на нашу страну", — заключил собеседник агентства.
Санкции Запада против российских бизнесменов не сработали, пишут СМИ
Ранее президент Владимир Путин
, выступая на ПМЭФ, заявил, что если иностранные компании захотят вернуться в Россию, власти не станут закрывать для них двери, а создадут необходимые условия.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
"Дурь полная": санкции Запада помогли России обогнать Германию