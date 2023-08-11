https://ria.ru/20230811/nato-1889603168.html

Убеждать в необходимости вступить в НАТО придется долго, заявили в Кишиневе

Убеждать в необходимости вступить в НАТО придется долго, заявили в Кишиневе - РИА Новости, 11.08.2023

Убеждать в необходимости вступить в НАТО придется долго, заявили в Кишиневе

Интеграция Молдавии в НАТО возможна, если убедить в необходимости этого процесса население, но на это потребуется много времени, заявил министр обороны страны... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T17:48

2023-08-11T17:48

2023-08-11T17:58

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КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Интеграция Молдавии в НАТО возможна, если убедить в необходимости этого процесса население, но на это потребуется много времени, заявил министр обороны страны Анатолий Носатый в интервью порталу Deschide.md. "Что касается нейтралитета, то это зависит от нескольких факторов, в первую очередь от конституции Молдавии, она требует подготовки населения к принятию перехода к интеграции в НАТО, что, на мой взгляд, займет много времени. Если хотите узнать мое мнение как гражданина, то скажу, что лично я верю в коллективную оборону, потому что практика показывает, что войны в странах-членах НАТО не было", - заявил Носатый. По его мнению, страны НАТО более защищены от внешних опасностей и угроз и обеспечивают гражданам среду повышенной безопасности, что способствует развитию общества и укреплению экономики. Министр обороны отметил, что ему удалось углубить сотрудничество с НАТО до очень высокого уровня, увеличив "количество проектов Альянса, которые осуществляются в Молдавии и внедрив стандарты оперативной совместимости во всех сферах деятельности". Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20230711/pomosch-1883597510.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, нато