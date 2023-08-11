Умирают за несколько дней. На Украине стали говорить о кошмаре на фронте
WP: медленное контрнаступление омрачает настрой украинцев и солдат ВСУ
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Медленно текущее контрнаступление омрачает настроения по всей Украине, пишет Washington Post.
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"Медленное контрнаступление омрачает настрой на Украине", — отмечает издание.
Подчеркивается, что украинские официальные лица и их западные партнеры раскручивали контрнаступление и надеялись, что благодаря потоку нового оружия и обучению оно переломит ход конфликта.
"Но через два месяца после того, как Украина пошла в наступление, малый видимый прогресс на фронте и безжалостное, кровавое лето по всей стране начали разрушать нарратив о единстве и бесконечной настойчивости", — говорится в материале.
В статье отмечается, что украинцы "ждут хороших новостей, но не получают их". Опрошенные изданием граждане утверждают, что у них возникло чувство "коллективного разочарования". Многие из них боятся того, что их близких отправят воевать. По словам одной из украинок, все делятся историями о том, что солдаты на фронте живут всего несколько дней.
Солдаты ВСУ, давшие изданию комментарии, испытывают чувство угнетения из-за колоссальных потерь своих товарищей. Другие украинцы выразили явное недовольство тем, что у киевлян есть возможность "веселиться и общаться", и заявляют, что разочарованы тем, что контрнаступление проходит не так, как прогнозировалось.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул, Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.