https://ria.ru/20230811/nastroy-1889401811.html

Умирают за несколько дней. На Украине стали говорить о кошмаре на фронте

Умирают за несколько дней. На Украине стали говорить о кошмаре на фронте - РИА Новости, 11.08.2023

Умирают за несколько дней. На Украине стали говорить о кошмаре на фронте

Медленно текущее контрнаступление омрачает настроения по всей Украине, пишет Washington Post. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T02:10

2023-08-11T02:10

2023-08-11T02:10

в мире

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Медленно текущее контрнаступление омрачает настроения по всей Украине, пишет Washington Post."Медленное контрнаступление омрачает настрой на Украине", — отмечает издание.Подчеркивается, что украинские официальные лица и их западные партнеры раскручивали контрнаступление и надеялись, что благодаря потоку нового оружия и обучению оно переломит ход конфликта."Но через два месяца после того, как Украина пошла в наступление, малый видимый прогресс на фронте и безжалостное, кровавое лето по всей стране начали разрушать нарратив о единстве и бесконечной настойчивости", — говорится в материале.В статье отмечается, что украинцы "ждут хороших новостей, но не получают их". Опрошенные изданием граждане утверждают, что у них возникло чувство "коллективного разочарования". Многие из них боятся того, что их близких отправят воевать. По словам одной из украинок, все делятся историями о том, что солдаты на фронте живут всего несколько дней.Солдаты ВСУ, давшие изданию комментарии, испытывают чувство угнетения из-за колоссальных потерь своих товарищей. Другие украинцы выразили явное недовольство тем, что у киевлян есть возможность "веселиться и общаться", и заявляют, что разочарованы тем, что контрнаступление проходит не так, как прогнозировалось.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул, Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20230810/sistemy-1889332805.html

https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html

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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато