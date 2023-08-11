Рейтинг@Mail.ru
Умирают за несколько дней. На Украине стали говорить о кошмаре на фронте - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/nastroy-1889401811.html
Умирают за несколько дней. На Украине стали говорить о кошмаре на фронте
Умирают за несколько дней. На Украине стали говорить о кошмаре на фронте - РИА Новости, 11.08.2023
Умирают за несколько дней. На Украине стали говорить о кошмаре на фронте
Медленно текущее контрнаступление омрачает настроения по всей Украине, пишет Washington Post. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T02:10
2023-08-11T02:10
в мире
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Медленно текущее контрнаступление омрачает настроения по всей Украине, пишет Washington Post.&quot;Медленное контрнаступление омрачает настрой на Украине&quot;, — отмечает издание.Подчеркивается, что украинские официальные лица и их западные партнеры раскручивали контрнаступление и надеялись, что благодаря потоку нового оружия и обучению оно переломит ход конфликта."Но через два месяца после того, как Украина пошла в наступление, малый видимый прогресс на фронте и безжалостное, кровавое лето по всей стране начали разрушать нарратив о единстве и бесконечной настойчивости", — говорится в материале.В статье отмечается, что украинцы "ждут хороших новостей, но не получают их". Опрошенные изданием граждане утверждают, что у них возникло чувство "коллективного разочарования". Многие из них боятся того, что их близких отправят воевать. По словам одной из украинок, все делятся историями о том, что солдаты на фронте живут всего несколько дней.Солдаты ВСУ, давшие изданию комментарии, испытывают чувство угнетения из-за колоссальных потерь своих товарищей. Другие украинцы выразили явное недовольство тем, что у киевлян есть возможность "веселиться и общаться", и заявляют, что разочарованы тем, что контрнаступление проходит не так, как прогнозировалось.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул, Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230810/sistemy-1889332805.html
https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_a26cc14f98594e8055e522d0c36b9c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Умирают за несколько дней. На Украине стали говорить о кошмаре на фронте

WP: медленное контрнаступление омрачает настрой украинцев и солдат ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Медленно текущее контрнаступление омрачает настроения по всей Украине, пишет Washington Post.
«

"Медленное контрнаступление омрачает настрой на Украине", — отмечает издание.

Подчеркивается, что украинские официальные лица и их западные партнеры раскручивали контрнаступление и надеялись, что благодаря потоку нового оружия и обучению оно переломит ход конфликта.
"Но через два месяца после того, как Украина пошла в наступление, малый видимый прогресс на фронте и безжалостное, кровавое лето по всей стране начали разрушать нарратив о единстве и бесконечной настойчивости", — говорится в материале.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Системы вышли из строя. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ
Вчера, 17:00
В статье отмечается, что украинцы "ждут хороших новостей, но не получают их". Опрошенные изданием граждане утверждают, что у них возникло чувство "коллективного разочарования". Многие из них боятся того, что их близких отправят воевать. По словам одной из украинок, все делятся историями о том, что солдаты на фронте живут всего несколько дней.
Солдаты ВСУ, давшие изданию комментарии, испытывают чувство угнетения из-за колоссальных потерь своих товарищей. Другие украинцы выразили явное недовольство тем, что у киевлян есть возможность "веселиться и общаться", и заявляют, что разочарованы тем, что контрнаступление проходит не так, как прогнозировалось.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул, Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
"Нацелились на Мариуполь". Что происходит в зоне СВО
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала