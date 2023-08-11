https://ria.ru/20230811/naryshkin-1889400856.html
Нарышкин рассказал, как людей вдохновил сериал "Семнадцать мгновений весны"
Нарышкин рассказал, как людей вдохновил сериал "Семнадцать мгновений весны" - РИА Новости, 11.08.2023
Нарышкин рассказал, как людей вдохновил сериал "Семнадцать мгновений весны"
Образ разведчика Максима Исаева-Штирлица в исполнении Вячеслава Тихонова в культовом телесериале "Семнадцать мгновений весны" был показан столь ярко, что... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T01:19
2023-08-11T01:19
2023-08-11T07:52
россия
ссср
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вячеслав тихонов
общество
культура
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Образ разведчика Максима Исаева-Штирлица в исполнении Вячеслава Тихонова в культовом телесериале "Семнадцать мгновений весны" был показан столь ярко, что впоследствии повлиял на выбор профессии многими отечественными разведчиками, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В пятницу исполняется 50 лет со дня премьеры "Семнадцати мгновений весны" на телевидении СССР. В основу 12-серийного сериала, снятого режиссером Татьяной Лиозновой, лег одноименный роман Юлиана Семенова о том, как советская внешняя разведка вскрыла факт сепаратных переговоров гитлеровских бонз с представителями Запада весной 1945 года. Этот сериал считается самым знаменитым изображением работы разведки в отечественной культуре. "Вячеслав Тихонов создал настолько яркий образ разведчика Максима Максимовича Исаева, что его талантливая игра повлияла на выбор профессии многих молодых людей", - сказал Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР. Директор СВР признался, что и сам, когда начинал работу в разведке, находился, как и его молодые коллеги, под влиянием этого "пронзительного образа". Небывалый успех По официальным подсчетам, премьеру "Семнадцати мгновений…" в августе 1973 года посмотрели около 80 миллионов человек. "В течение двенадцати вечеров улицы городов, поселков, деревень и даже поселков городского типа всего Советского Союза пустели. Резко возрастало потребление электроэнергии, снижался расход горячей (у кого была) и холодной воды, а уличная преступность была практически на нуле, что зафиксировано в милицейских сводках", - отмечает пресс-бюро СВР. Успех новой картины оказался столь велик, что уже через три месяца состоялся повторный показ сериала - такого на советском телевидении раньше никогда не было. По мнению экспертов, в "Семнадцати мгновениях..." работа разведчика впервые в отечественном кинематографе была показана как совокупность напряженных интеллектуальных и психологических поединков с исключительно опасным противником. Как считают специалисты, громадную популярность фильму обеспечили не только прекрасная игра актеров, в числе которых Евгений Евстигнеев, Ростислав Плятт, Василий Лановой, Олег Табаков, Леонид Куравлев, Лев Дуров, Леонид Броневой, Отто Мелиес (ГДР), но и песни в исполнении Иосифа Кобзона на стихи Роберта Рождественского и музыку Микаэла Таривердиева. Образ Исаева-Штирлица считается собирательным. Сам же Вячеслав Тихонов дружил с прославленными советскими разведчиками-нелегалами - супругами Михаилом Филоненко и Анной Камаевой. Актер многое позаимствовал у Филоненко - об этом рассказывал в интервью РИА Новости историк СВР Владимир Антонов. А Камаева стала прототипом радистки Кэт - одного из самых ярких персонажей "Семнадцати мгновений…" в исполнении Екатерины Градовой, говорил Антонов. Символ служения Отечеству В 2022 году в преддверии 100-летия отечественной нелегальной разведки на территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево открылся памятник отечественным разведчикам-нелегалам всех времен. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В памятнике работы скульптора Владимира Иванова запечатлен кульминационный эпизод "Семнадцати мгновений весны", когда Исаев-Штирлиц, вскрыв контакты Запада с нацистами, едет из нейтральной Швейцарии обратно в Третий рейх, чтобы продолжить работу, хотя у него была возможность наконец вернуться на родину. Советский разведчик, сидя на земле на обочине дороги в Берлин, понимает, какому огромному риску подвергает себя, и тем не менее делает свой решающий выбор. Судьба Исаева-Штирлица - это символ стойкости и подвига и людей, до конца посвятивших свою жизнь служению Отечеству и борьбе за самые высокие цели и идеалы, подчеркивал Сергей Нарышкин на церемонии открытия памятника. На монументе выбиты слова из звучащей в телесериале песни "Мгновения": "Надо просто помнить долг от первого мгновенья до последнего".
https://ria.ru/20220818/semnadtsat-1809396431.html
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россия, ссср, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вячеслав тихонов, общество
Россия, СССР, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вячеслав Тихонов, Общество, Культура
Нарышкин рассказал, как людей вдохновил сериал "Семнадцать мгновений весны"
Нарышкин: многие молодые люди шли в разведку после "Семнадцати мгновений весны"
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Образ разведчика Максима Исаева-Штирлица в исполнении Вячеслава Тихонова в культовом телесериале "Семнадцать мгновений весны" был показан столь ярко, что впоследствии повлиял на выбор профессии многими отечественными разведчиками, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
В пятницу исполняется 50 лет со дня премьеры "Семнадцати мгновений весны" на телевидении СССР
. В основу 12-серийного сериала, снятого режиссером Татьяной Лиозновой
, лег одноименный роман Юлиана Семенова о том, как советская внешняя разведка вскрыла факт сепаратных переговоров гитлеровских бонз с представителями Запада весной 1945 года. Этот сериал считается самым знаменитым изображением работы разведки в отечественной культуре.
Как хорошо вы знаете телефильм "Семнадцать мгновений весны"?
"Вячеслав Тихонов создал настолько яркий образ разведчика Максима Максимовича Исаева, что его талантливая игра повлияла на выбор профессии многих молодых людей", - сказал Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР
. Директор СВР признался, что и сам, когда начинал работу в разведке, находился, как и его молодые коллеги, под влиянием этого "пронзительного образа".
По официальным подсчетам, премьеру "Семнадцати мгновений…" в августе 1973 года посмотрели около 80 миллионов человек.
«
"В течение двенадцати вечеров улицы городов, поселков, деревень и даже поселков городского типа всего Советского Союза пустели. Резко возрастало потребление электроэнергии, снижался расход горячей (у кого была) и холодной воды, а уличная преступность была практически на нуле, что зафиксировано в милицейских сводках", - отмечает пресс-бюро СВР.
Успех новой картины оказался столь велик, что уже через три месяца состоялся повторный показ сериала - такого на советском телевидении раньше никогда не было.
По мнению экспертов, в "Семнадцати мгновениях..." работа разведчика впервые в отечественном кинематографе была показана как совокупность напряженных интеллектуальных и психологических поединков с исключительно опасным противником. Как считают специалисты, громадную популярность фильму обеспечили не только прекрасная игра актеров, в числе которых Евгений Евстигнеев, Ростислав Плятт, Василий Лановой, Олег Табаков, Леонид Куравлев, Лев Дуров, Леонид Броневой, Отто Мелиес (ГДР), но и песни в исполнении Иосифа Кобзона на стихи Роберта Рождественского и музыку Микаэла Таривердиева.
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Образ Исаева-Штирлица считается собирательным. Сам же Вячеслав Тихонов дружил с прославленными советскими разведчиками-нелегалами - супругами Михаилом Филоненко и Анной Камаевой. Актер многое позаимствовал у Филоненко - об этом рассказывал в интервью РИА Новости историк СВР Владимир Антонов
. А Камаева стала прототипом радистки Кэт - одного из самых ярких персонажей "Семнадцати мгновений…" в исполнении Екатерины Градовой
, говорил Антонов.
Символ служения Отечеству
В 2022 году в преддверии 100-летия отечественной нелегальной разведки на территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево
открылся памятник отечественным разведчикам-нелегалам всех времен.
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни.
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В памятнике работы скульптора Владимира Иванова
запечатлен кульминационный эпизод "Семнадцати мгновений весны", когда Исаев-Штирлиц, вскрыв контакты Запада с нацистами, едет из нейтральной Швейцарии
обратно в Третий рейх, чтобы продолжить работу, хотя у него была возможность наконец вернуться на родину. Советский разведчик, сидя на земле на обочине дороги в Берлин
, понимает, какому огромному риску подвергает себя, и тем не менее делает свой решающий выбор.
Судьба Исаева-Штирлица - это символ стойкости и подвига и людей, до конца посвятивших свою жизнь служению Отечеству и борьбе за самые высокие цели и идеалы, подчеркивал Сергей Нарышкин на церемонии открытия памятника.
На монументе выбиты слова из звучащей в телесериале песни "Мгновения": "Надо просто помнить долг от первого мгновенья до последнего".
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