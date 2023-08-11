https://ria.ru/20230811/naryshkin-1889400856.html

Нарышкин рассказал, как людей вдохновил сериал "Семнадцать мгновений весны"

Нарышкин рассказал, как людей вдохновил сериал "Семнадцать мгновений весны" - РИА Новости, 11.08.2023

Нарышкин рассказал, как людей вдохновил сериал "Семнадцать мгновений весны"

Образ разведчика Максима Исаева-Штирлица в исполнении Вячеслава Тихонова в культовом телесериале "Семнадцать мгновений весны" был показан столь ярко, что... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T01:19

2023-08-11T01:19

2023-08-11T07:52

россия

ссср

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

вячеслав тихонов

общество

культура

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Образ разведчика Максима Исаева-Штирлица в исполнении Вячеслава Тихонова в культовом телесериале "Семнадцать мгновений весны" был показан столь ярко, что впоследствии повлиял на выбор профессии многими отечественными разведчиками, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В пятницу исполняется 50 лет со дня премьеры "Семнадцати мгновений весны" на телевидении СССР. В основу 12-серийного сериала, снятого режиссером Татьяной Лиозновой, лег одноименный роман Юлиана Семенова о том, как советская внешняя разведка вскрыла факт сепаратных переговоров гитлеровских бонз с представителями Запада весной 1945 года. Этот сериал считается самым знаменитым изображением работы разведки в отечественной культуре. "Вячеслав Тихонов создал настолько яркий образ разведчика Максима Максимовича Исаева, что его талантливая игра повлияла на выбор профессии многих молодых людей", - сказал Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР. Директор СВР признался, что и сам, когда начинал работу в разведке, находился, как и его молодые коллеги, под влиянием этого "пронзительного образа". Небывалый успех По официальным подсчетам, премьеру "Семнадцати мгновений…" в августе 1973 года посмотрели около 80 миллионов человек. "В течение двенадцати вечеров улицы городов, поселков, деревень и даже поселков городского типа всего Советского Союза пустели. Резко возрастало потребление электроэнергии, снижался расход горячей (у кого была) и холодной воды, а уличная преступность была практически на нуле, что зафиксировано в милицейских сводках", - отмечает пресс-бюро СВР. Успех новой картины оказался столь велик, что уже через три месяца состоялся повторный показ сериала - такого на советском телевидении раньше никогда не было. По мнению экспертов, в "Семнадцати мгновениях..." работа разведчика впервые в отечественном кинематографе была показана как совокупность напряженных интеллектуальных и психологических поединков с исключительно опасным противником. Как считают специалисты, громадную популярность фильму обеспечили не только прекрасная игра актеров, в числе которых Евгений Евстигнеев, Ростислав Плятт, Василий Лановой, Олег Табаков, Леонид Куравлев, Лев Дуров, Леонид Броневой, Отто Мелиес (ГДР), но и песни в исполнении Иосифа Кобзона на стихи Роберта Рождественского и музыку Микаэла Таривердиева. Образ Исаева-Штирлица считается собирательным. Сам же Вячеслав Тихонов дружил с прославленными советскими разведчиками-нелегалами - супругами Михаилом Филоненко и Анной Камаевой. Актер многое позаимствовал у Филоненко - об этом рассказывал в интервью РИА Новости историк СВР Владимир Антонов. А Камаева стала прототипом радистки Кэт - одного из самых ярких персонажей "Семнадцати мгновений…" в исполнении Екатерины Градовой, говорил Антонов. Символ служения Отечеству В 2022 году в преддверии 100-летия отечественной нелегальной разведки на территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево открылся памятник отечественным разведчикам-нелегалам всех времен. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В памятнике работы скульптора Владимира Иванова запечатлен кульминационный эпизод "Семнадцати мгновений весны", когда Исаев-Штирлиц, вскрыв контакты Запада с нацистами, едет из нейтральной Швейцарии обратно в Третий рейх, чтобы продолжить работу, хотя у него была возможность наконец вернуться на родину. Советский разведчик, сидя на земле на обочине дороги в Берлин, понимает, какому огромному риску подвергает себя, и тем не менее делает свой решающий выбор. Судьба Исаева-Штирлица - это символ стойкости и подвига и людей, до конца посвятивших свою жизнь служению Отечеству и борьбе за самые высокие цели и идеалы, подчеркивал Сергей Нарышкин на церемонии открытия памятника. На монументе выбиты слова из звучащей в телесериале песни "Мгновения": "Надо просто помнить долг от первого мгновенья до последнего".

https://ria.ru/20220818/semnadtsat-1809396431.html

https://ria.ru/20170811/1500190045.html

https://ria.ru/20230710/vlast-1883201531.html

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россия

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россия, ссср, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вячеслав тихонов, общество