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В Москве мужчина погиб после падения под поезд метро - РИА Новости, 11.08.2023
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16:30 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/moskva-1889586484.html
В Москве мужчина погиб после падения под поезд метро
В Москве мужчина погиб после падения под поезд метро - РИА Новости, 11.08.2023
В Москве мужчина погиб после падения под поезд метро
Мужчина, попавший под поезд на станции "Севастопольская" серой ветки московского метро, погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:30
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происшествия
москва
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мужчина, попавший под поезд на станции "Севастопольская" серой ветки московского метро, погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. Ранее дептранс сообщал, что на Серпуховско-Тимирязевской линии некоторое время не было движения поездов от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути. Полиция Москвы информировала, что инцидент случился на "Севастопольской", там произошло "падение мужчины на жесткий путь". "Мужчина погиб", - сказали в пресс-службе.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве мужчина погиб после падения под поезд метро

В Москве мужчина погиб после падения под поезд на серой ветке метро

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мужчина, попавший под поезд на станции "Севастопольская" серой ветки московского метро, погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
Ранее дептранс сообщал, что на Серпуховско-Тимирязевской линии некоторое время не было движения поездов от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути. Полиция Москвы информировала, что инцидент случился на "Севастопольской", там произошло "падение мужчины на жесткий путь".
"Мужчина погиб", - сказали в пресс-службе.
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