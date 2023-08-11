https://ria.ru/20230811/moskva-1889586484.html
В Москве мужчина погиб после падения под поезд метро
В Москве мужчина погиб после падения под поезд метро - РИА Новости, 11.08.2023
В Москве мужчина погиб после падения под поезд метро
Мужчина, попавший под поезд на станции "Севастопольская" серой ветки московского метро, погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:30
2023-08-11T16:30
2023-08-11T16:30
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мужчина, попавший под поезд на станции "Севастопольская" серой ветки московского метро, погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. Ранее дептранс сообщал, что на Серпуховско-Тимирязевской линии некоторое время не было движения поездов от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути. Полиция Москвы информировала, что инцидент случился на "Севастопольской", там произошло "падение мужчины на жесткий путь". "Мужчина погиб", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230802/lechenie-1887803402.html
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происшествия, москва
В Москве мужчина погиб после падения под поезд метро
В Москве мужчина погиб после падения под поезд на серой ветке метро
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мужчина, попавший под поезд на станции "Севастопольская" серой ветки московского метро, погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
Ранее дептранс сообщал, что на Серпуховско-Тимирязевской линии некоторое время не было движения поездов от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути. Полиция Москвы информировала, что инцидент случился на "Севастопольской", там произошло "падение мужчины на жесткий путь".
"Мужчина погиб", - сказали в пресс-службе.
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