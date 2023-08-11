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Полиция оцепила парк на Карамышевской набережной - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 11.08.2023 (обновлено: 12:31 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/moskva-1889517649.html
Полиция оцепила парк на Карамышевской набережной
Полиция оцепила парк на Карамышевской набережной - РИА Новости, 11.08.2023
Полиция оцепила парк на Карамышевской набережной
Полиция оцепила вход на территорию особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий", где, предположительно, упал беспилотник,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:16
2023-08-11T12:31
специальная военная операция на украине
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полиция оцепила вход на территорию особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий", где, предположительно, упал беспилотник, сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника, он был ликвидирован системами ПВО, при падении обломков никто не пострадал. По наблюдению корреспондента РИА Новости, вокруг территории, на которую, предположительно, упали обломки беспилотника, дежурят наряды полиции, скорой помощи, пожарных и специальных служб. На территорию парка "Москворецкий" доступ запрещен, подъезд к больнице №67 имени Ворохобова запрещен.
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Обстановка в районе Карамышевской набережной после падения БПЛА в Москве
Экстренные службы работают на месте падения беспилотника в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы. Об этом свидетельствуют фото и видео очевидцев. Днём в пятницу Киев попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили системой радиоэлектронной борьбы – он упал в западной части столицы, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ. Там добавили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
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москва, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Происшествия
Полиция оцепила парк на Карамышевской набережной

Полиция оцепила парк на Карамышевской набережной, в котором мог упасть БПЛА

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полиция оцепила вход на территорию особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий", где, предположительно, упал беспилотник, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника, он был ликвидирован системами ПВО, при падении обломков никто не пострадал.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, вокруг территории, на которую, предположительно, упали обломки беспилотника, дежурят наряды полиции, скорой помощи, пожарных и специальных служб.
На территорию парка "Москворецкий" доступ запрещен, подъезд к больнице №67 имени Ворохобова запрещен.
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