https://ria.ru/20230811/moskva-1889517649.html

Полиция оцепила парк на Карамышевской набережной

Полиция оцепила парк на Карамышевской набережной - РИА Новости, 11.08.2023

Полиция оцепила парк на Карамышевской набережной

Полиция оцепила вход на территорию особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий", где, предположительно, упал беспилотник,... РИА Новости, 11.08.2023

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2023-08-11T12:16

2023-08-11T12:31

специальная военная операция на украине

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полиция оцепила вход на территорию особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий", где, предположительно, упал беспилотник, сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника, он был ликвидирован системами ПВО, при падении обломков никто не пострадал. По наблюдению корреспондента РИА Новости, вокруг территории, на которую, предположительно, упали обломки беспилотника, дежурят наряды полиции, скорой помощи, пожарных и специальных служб. На территорию парка "Москворецкий" доступ запрещен, подъезд к больнице №67 имени Ворохобова запрещен.

https://ria.ru/20230811/ataka-1889497609.html

москва

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Обстановка в районе Карамышевской набережной после падения БПЛА в Москве Экстренные службы работают на месте падения беспилотника в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы. Об этом свидетельствуют фото и видео очевидцев. Днём в пятницу Киев попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили системой радиоэлектронной борьбы – он упал в западной части столицы, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ. Там добавили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. 2023-08-11T12:16 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия