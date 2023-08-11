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Карамышевскую набережную в Москве, где упал беспилотник, перекрыли
Карамышевскую набережную в Москве, где упал беспилотник, перекрыли - РИА Новости, 11.08.2023
Карамышевскую набережную в Москве, где упал беспилотник, перекрыли
Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли Карамышевскую набережную в Москве, в районе которой упал беспилотник, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:05
2023-08-11T12:05
2023-08-11T14:08
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происшествия
москва
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли Карамышевскую набережную в Москве, в районе которой упал беспилотник, передаёт корреспондент РИА Новости. Сейчас на месте происшествия много сотрудников экстренных служб и полиции. Карамышевская набережная перекрыта, автомобилистов просят развернуться. Киевский режим сегодня попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы и он упал на западе столицы, пострадавших нет, сообщило Минобороны РФ."Движение по Карамышевской набережной от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.Дептранс отметил, что движение в районе перекрытия не затруднено.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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происшествия, москва
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва
Карамышевскую набережную в Москве, где упал беспилотник, перекрыли
ГИБДД перекрыла Карамышевскую набережную в Москве, в районе которой упал БПЛА
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли Карамышевскую набережную в Москве, в районе которой упал беспилотник, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сейчас на месте происшествия много сотрудников экстренных служб и полиции. Карамышевская набережная перекрыта, автомобилистов просят развернуться.
Киевский режим сегодня попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы и он упал на западе столицы, пострадавших нет, сообщило Минобороны РФ.
"Движение по Карамышевской набережной от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Дептранс отметил, что движение в районе перекрытия не затруднено.
Россия выигрывает войну беспилотников