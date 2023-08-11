https://ria.ru/20230811/moskva-1889514011.html

Карамышевскую набережную в Москве, где упал беспилотник, перекрыли

Карамышевскую набережную в Москве, где упал беспилотник, перекрыли - РИА Новости, 11.08.2023

Карамышевскую набережную в Москве, где упал беспилотник, перекрыли

Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли Карамышевскую набережную в Москве, в районе которой упал беспилотник, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:05

2023-08-11T12:05

2023-08-11T14:08

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли Карамышевскую набережную в Москве, в районе которой упал беспилотник, передаёт корреспондент РИА Новости. Сейчас на месте происшествия много сотрудников экстренных служб и полиции. Карамышевская набережная перекрыта, автомобилистов просят развернуться. Киевский режим сегодня попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы и он упал на западе столицы, пострадавших нет, сообщило Минобороны РФ."Движение по Карамышевской набережной от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.Дептранс отметил, что движение в районе перекрытия не затруднено.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва