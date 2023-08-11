https://ria.ru/20230811/monakhi-1889564185.html

В МИД России прокомментировали выселение монахов из обители Киевской лавры

В МИД России прокомментировали выселение монахов из обители Киевской лавры - РИА Новости, 11.08.2023

В МИД России прокомментировали выселение монахов из обители Киевской лавры

Решение о выселении монахов из обители Киево-Печерской лавры это очередной акт беззакония и произвола Киева, заявил специальный представитель МИД России по... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:45

2023-08-11T14:45

2023-08-11T14:55

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Решение о выселении монахов из обители Киево-Печерской лавры это очередной акт беззакония и произвола Киева, заявил специальный представитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович."Ведь если это решение (о выселении - ред.) будет реализовано, раскольникам открывается прямой путь для захвата и закрытия великой православной святыни. Свершился очередной акт беззакония и произвола со стороны киевского режима, который сфабриковал судебный процесс и получил нужное для себя решение", - приводятся его слова на сайте российского МИД.Аскальдович подчеркнул, что уповать на апелляционный суд не стоит, но, возможно, международные судебные инстанции, в отличие от международных правозащитных организаций, обратят внимание на творящийся на Украине правовой нигилизм и примут должное судебное решение."Однако существует опасность, что вопрос "зависнет", будет упущено время и святыня подвергнется разграблению. Этого допустить нельзя", - добавил он.Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить, сообщили РИА Новости источники, знакомые с решением суда. В своем телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины". Ранее в ходе процесса он уточнял, что для многих насельников обители она является единственным и постоянным местом жительства.В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений.Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке – древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако оставались в собственности государства.

https://ria.ru/20230810/lavra-1889385079.html

https://ria.ru/20230811/lavra-1889516871.html

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украина, в мире, ситуация вокруг упц, россия, русская православная церковь