https://ria.ru/20230811/mir-1889555496.html

Лукашенко уверен, что в 2024-2025 годах мир серьезно изменится

Лукашенко уверен, что в 2024-2025 годах мир серьезно изменится - РИА Новости, 11.08.2023

Лукашенко уверен, что в 2024-2025 годах мир серьезно изменится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2024-2025 годах в мире произойдут серьезные изменения, что скажется и на отношениях с Западом. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:27

2023-08-11T14:27

2023-08-11T14:27

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2024-2025 годах в мире произойдут серьезные изменения, что скажется и на отношениях с Западом. "Поверьте, придет время - сейчас такая турбулентность, сложности большие - в 2024-2025 году, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире в том числе", - приводит слова Лукашенко в пятницу пресс-служба. Он отметил, что еще в июле на торжественном собрании по случаю Дня независимости поручил правительству и министерству иностранных дел предложить западным соседям план добрососедства и мира. "И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога. Но у них 15 октября парламентские выборы и, конечно, им надо сейчас нагнетать, нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну. Поэтому до 15 октября они вряд ли пойдут на какие-то существенные изменения, выгодные им и нам. Они многое требуют от нас и просят, но мы на это пойти не можем, потому что это противоречит нашим интересам", - подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что Польша не сама по себе нагнетает обстановку в регионе - ее подталкивают к этому Соединенные Штаты. "Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки - люди не глупые. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества", - заявил глава государства. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230731/pobeda-1887386580.html

https://ria.ru/20230624/makron-1880111263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко