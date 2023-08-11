https://ria.ru/20230811/migranty-1889569791.html

В Госдуме разрабатывают стандарты организации работы с мигрантами

В Госдуме разрабатывают стандарты организации работы с мигрантами - РИА Новости, 11.08.2023

В Госдуме разрабатывают стандарты организации работы с мигрантами

Член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова заявила, что в ГД разрабатывают создание стандартов саморегулируемой организации по... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:04

2023-08-11T15:04

2023-08-11T15:07

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова заявила, что в ГД разрабатывают создание стандартов саморегулируемой организации по эффективному взаимодействию работодателей и трудовых мигрантов. "В настоящий момент рабочая группа разрабатывает правильные стандарты, которые должны принимать на добровольной основе операторы услуг в сфере трудовой миграции, члены такой самооегулируемой организации", - сказала парламентарий в ходе круглого стола "Развитие целевой подготовки и организованного привлечения в Россию востребованных иностранных работников" в Общественной палате РФ. Удальцова отметила, что речь идет об ответственности за качество услуг, оказываемых работодателем по поиску, подбору и привлечению востребованных мигрантов, а также о качестве услуг для трудового мигранта. Она уточнила, что работодатели смогут информировать трудовых мигрантов об условиях работы и быта в России, а также содействовать в оформлении всех необходимых документов, помогать в решении возникающих проблемных вопросов. "С целью уменьшения финансовых барьеров для участников оргнабора предлагаем уменьшить их затраты на оформление разрешительных документов и максимально уменьшить или исключить НДФЛ, имеется в виду, что работодатель оплачивает за них налоги", - сообщила Удальцова. Кроме того, она заявила, что необходимо закрепить ответственность трудового мигранта за несогласованную смену работодателя. По ее мнению, целесообразно создать площадки в государствах выезда, где будет целевая подготовка и мигранты смогут пройти проверку на соответствие профессиональным требованиям работодателя.

https://ria.ru/20230719/okhrannik-1885042343.html

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общество, россия, госдума рф