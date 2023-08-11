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В Госдуме разрабатывают стандарты организации работы с мигрантами - РИА Новости, 11.08.2023
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15:04 11.08.2023 (обновлено: 15:07 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/migranty-1889569791.html
В Госдуме разрабатывают стандарты организации работы с мигрантами
В Госдуме разрабатывают стандарты организации работы с мигрантами - РИА Новости, 11.08.2023
В Госдуме разрабатывают стандарты организации работы с мигрантами
Член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова заявила, что в ГД разрабатывают создание стандартов саморегулируемой организации по... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:04
2023-08-11T15:07
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова заявила, что в ГД разрабатывают создание стандартов саморегулируемой организации по эффективному взаимодействию работодателей и трудовых мигрантов. "В настоящий момент рабочая группа разрабатывает правильные стандарты, которые должны принимать на добровольной основе операторы услуг в сфере трудовой миграции, члены такой самооегулируемой организации", - сказала парламентарий в ходе круглого стола "Развитие целевой подготовки и организованного привлечения в Россию востребованных иностранных работников" в Общественной палате РФ. Удальцова отметила, что речь идет об ответственности за качество услуг, оказываемых работодателем по поиску, подбору и привлечению востребованных мигрантов, а также о качестве услуг для трудового мигранта. Она уточнила, что работодатели смогут информировать трудовых мигрантов об условиях работы и быта в России, а также содействовать в оформлении всех необходимых документов, помогать в решении возникающих проблемных вопросов. "С целью уменьшения финансовых барьеров для участников оргнабора предлагаем уменьшить их затраты на оформление разрешительных документов и максимально уменьшить или исключить НДФЛ, имеется в виду, что работодатель оплачивает за них налоги", - сообщила Удальцова. Кроме того, она заявила, что необходимо закрепить ответственность трудового мигранта за несогласованную смену работодателя. По ее мнению, целесообразно создать площадки в государствах выезда, где будет целевая подготовка и мигранты смогут пройти проверку на соответствие профессиональным требованиям работодателя.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме разрабатывают стандарты организации работы с мигрантами

В Госдуме разрабатывают стандарты организации по эффективной работе с мигрантами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственная Дума России
Государственная Дума России - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова заявила, что в ГД разрабатывают создание стандартов саморегулируемой организации по эффективному взаимодействию работодателей и трудовых мигрантов.
"В настоящий момент рабочая группа разрабатывает правильные стандарты, которые должны принимать на добровольной основе операторы услуг в сфере трудовой миграции, члены такой самооегулируемой организации", - сказала парламентарий в ходе круглого стола "Развитие целевой подготовки и организованного привлечения в Россию востребованных иностранных работников" в Общественной палате РФ.
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Удальцова отметила, что речь идет об ответственности за качество услуг, оказываемых работодателем по поиску, подбору и привлечению востребованных мигрантов, а также о качестве услуг для трудового мигранта. Она уточнила, что работодатели смогут информировать трудовых мигрантов об условиях работы и быта в России, а также содействовать в оформлении всех необходимых документов, помогать в решении возникающих проблемных вопросов.
"С целью уменьшения финансовых барьеров для участников оргнабора предлагаем уменьшить их затраты на оформление разрешительных документов и максимально уменьшить или исключить НДФЛ, имеется в виду, что работодатель оплачивает за них налоги", - сообщила Удальцова.
Кроме того, она заявила, что необходимо закрепить ответственность трудового мигранта за несогласованную смену работодателя.
По ее мнению, целесообразно создать площадки в государствах выезда, где будет целевая подготовка и мигранты смогут пройти проверку на соответствие профессиональным требованиям работодателя.
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