https://ria.ru/20230811/medvedev-1889431135.html

Ни Вашингтон, ни Киев не хотят мира, заявил Медведев

Ни Вашингтон, ни Киев не хотят мира, заявил Медведев - РИА Новости, 11.08.2023

Ни Вашингтон, ни Киев не хотят мира, заявил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале выделение Украине очередного пакета западной военной... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T09:30

2023-08-11T09:30

2023-08-11T11:49

в мире

украина

вашингтон (штат)

киев

дмитрий медведев

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале выделение Украине очередного пакета западной военной помощи."Просвещенный мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404", — написал он.По мнению Медведева, ВСУ эти деньги не помогут и "камикадзе в горящих западных танках" их не увидят. Но это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демократической партии США и ее европейской обслуги, подчеркнул зампред Совбеза."Ведь миф "великого контрнаступления" поддерживает миф "великой экономики доллара", — пояснил он.Тем не менее достичь мира все еще возможно, однако путь к нему, уверен Медведев, откроет только капитуляция Киева. "Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала", — добавил зампред Совбеза.Он отметил также, что "мясокомбинат контрнаступления" продолжает работать и отправлять на убой тысячи человек, но это уже не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения, и труп гальванизировать невозможно.На этой неделе Госдеп США анонсировал очередной пакет военной помощи для Украины. Что именно войдет в него, официальный представитель ведомства Мэттью Миллер раскрывать не стал, но заверил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву артиллерию и другие вооружения. Кроме того, президент Джо Байден направил в конгресс запрос о выделении дополнительного финансирования на нужды Украины в размере 20 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов — военные расходы.

https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887852551.html

https://ria.ru/20230811/ukraina-1889425399.html

украина

вашингтон (штат)

киев

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, вашингтон (штат), киев, дмитрий медведев