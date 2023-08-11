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Ни Вашингтон, ни Киев не хотят мира, заявил Медведев - РИА Новости, 11.08.2023
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09:30 11.08.2023 (обновлено: 11:49 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/medvedev-1889431135.html
Ни Вашингтон, ни Киев не хотят мира, заявил Медведев
Ни Вашингтон, ни Киев не хотят мира, заявил Медведев - РИА Новости, 11.08.2023
Ни Вашингтон, ни Киев не хотят мира, заявил Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале выделение Украине очередного пакета западной военной... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:30
2023-08-11T11:49
в мире
украина
вашингтон (штат)
киев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале выделение Украине очередного пакета западной военной помощи.&quot;Просвещенный мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404&quot;, — написал он.По мнению Медведева, ВСУ эти деньги не помогут и "камикадзе в горящих западных танках" их не увидят. Но это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демократической партии США и ее европейской обслуги, подчеркнул зампред Совбеза."Ведь миф "великого контрнаступления" поддерживает миф "великой экономики доллара", — пояснил он.Тем не менее достичь мира все еще возможно, однако путь к нему, уверен Медведев, откроет только капитуляция Киева. "Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала", — добавил зампред Совбеза.Он отметил также, что "мясокомбинат контрнаступления" продолжает работать и отправлять на убой тысячи человек, но это уже не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения, и труп гальванизировать невозможно.На этой неделе Госдеп США анонсировал очередной пакет военной помощи для Украины. Что именно войдет в него, официальный представитель ведомства Мэттью Миллер раскрывать не стал, но заверил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву артиллерию и другие вооружения. Кроме того, президент Джо Байден направил в конгресс запрос о выделении дополнительного финансирования на нужды Украины в размере 20 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов — военные расходы.
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887852551.html
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889425399.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, дмитрий медведев
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Дмитрий Медведев
Ни Вашингтон, ни Киев не хотят мира, заявил Медведев

Медведев: капитуляция Украины дала бы мир, но его не хотят в Вашингтоне

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале выделение Украине очередного пакета западной военной помощи.
«

"Просвещенный мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404", — написал он.

По мнению Медведева, ВСУ эти деньги не помогут и "камикадзе в горящих западных танках" их не увидят. Но это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демократической партии США и ее европейской обслуги, подчеркнул зампред Совбеза.
"Ведь миф "великого контрнаступления" поддерживает миф "великой экономики доллара", — пояснил он.
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Тем не менее достичь мира все еще возможно, однако путь к нему, уверен Медведев, откроет только капитуляция Киева.
«
"Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала", — добавил зампред Совбеза.
Он отметил также, что "мясокомбинат контрнаступления" продолжает работать и отправлять на убой тысячи человек, но это уже не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения, и труп гальванизировать невозможно.
На этой неделе Госдеп США анонсировал очередной пакет военной помощи для Украины. Что именно войдет в него, официальный представитель ведомства Мэттью Миллер раскрывать не стал, но заверил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву артиллерию и другие вооружения. Кроме того, президент Джо Байден направил в конгресс запрос о выделении дополнительного финансирования на нужды Украины в размере 20 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов — военные расходы.
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