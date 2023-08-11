https://ria.ru/20230811/luna-1889444348.html

Губернатор Орлов назвал пуск "Луны-25" с Восточного историческим событием

Губернатор Орлов назвал пуск "Луны-25" с Восточного историческим событием - РИА Новости, 11.08.2023

Губернатор Орлов назвал пуск "Луны-25" с Восточного историческим событием

Губернатор Приамурья Василий Орлов лично присутствовал на запуске российского космического аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный в Амурской области, глава... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:05

2023-08-11T10:05

2023-08-11T10:40

амурская область

космос - риа наука

амурская область

василий орлов (губернатор)

роскосмос

юрий борисов (роскосмос)

циолковский (наукоград)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов лично присутствовал на запуске российского космического аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный в Амурской области, глава региона назвал это историческим событием, сообщает региональное правительство на сайте. На запуске присутствовали глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, а также гости из Китая и Хабаровского края. "Сегодня знаменательное историческое событие - очередной шаг в развитии космоса. Мы видим, что космодром Восточный развивается. Стройка находится на личном контроле президента России Владимира Владимировича Путина. Скоро будет готов стартовый комплекс для ракет "Ангара". В перспективе с Восточного будут запускать пилотируемые космические аппараты", - сказал губернатор Василий Орлов. По словам главы региона, благодаря космодрому развивается город Циолковский. Сейчас там проживает 8,5 тысяч человек, в перспективе численность жителей увеличится до 18 тысяч человек. В Циолковском строится новое жилье, вся необходимая инфраструктура - социальная, коммунальная. "Именно с этого города началась газификация области, здесь заработала первая котельная на газ", - отметил Орлов. После пуска глава Амурской области вручил пять благодарственных писем отличившимся сотрудникам космодрома Восточный. Запуск станции "Луна-25" стал первой в истории современной России лунной миссией. В последний раз предшественник станции – аппарат "Луна-24" – был отправлен около 50 лет назад. "Луна-25" позволит дистанционно совершить исследования поверхности спутника Земли, выявить территории, пригодные для последующей высадки аппаратов, а также в научных целях взять образцы лунного грунта.

https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html

амурская область

циолковский (наукоград)

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Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" с космодрома Восточный Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск. Спустя 9 минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Еще спустя один час 10 минут станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли. 2023-08-11T10:05 true PT2M03S

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, амурская область, василий орлов (губернатор), роскосмос, юрий борисов (роскосмос), циолковский (наукоград)