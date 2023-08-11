https://ria.ru/20230811/luna-1889444348.html
Губернатор Орлов назвал пуск "Луны-25" с Восточного историческим событием
Губернатор Орлов назвал пуск "Луны-25" с Восточного историческим событием - РИА Новости, 11.08.2023
Губернатор Орлов назвал пуск "Луны-25" с Восточного историческим событием
Губернатор Приамурья Василий Орлов лично присутствовал на запуске российского космического аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный в Амурской области, глава... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:05
2023-08-11T10:05
2023-08-11T10:40
амурская область
космос - риа наука
амурская область
василий орлов (губернатор)
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
циолковский (наукоград)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов лично присутствовал на запуске российского космического аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный в Амурской области, глава региона назвал это историческим событием, сообщает региональное правительство на сайте. На запуске присутствовали глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, а также гости из Китая и Хабаровского края. "Сегодня знаменательное историческое событие - очередной шаг в развитии космоса. Мы видим, что космодром Восточный развивается. Стройка находится на личном контроле президента России Владимира Владимировича Путина. Скоро будет готов стартовый комплекс для ракет "Ангара". В перспективе с Восточного будут запускать пилотируемые космические аппараты", - сказал губернатор Василий Орлов. По словам главы региона, благодаря космодрому развивается город Циолковский. Сейчас там проживает 8,5 тысяч человек, в перспективе численность жителей увеличится до 18 тысяч человек. В Циолковском строится новое жилье, вся необходимая инфраструктура - социальная, коммунальная. "Именно с этого города началась газификация области, здесь заработала первая котельная на газ", - отметил Орлов. После пуска глава Амурской области вручил пять благодарственных писем отличившимся сотрудникам космодрома Восточный. Запуск станции "Луна-25" стал первой в истории современной России лунной миссией. В последний раз предшественник станции – аппарат "Луна-24" – был отправлен около 50 лет назад. "Луна-25" позволит дистанционно совершить исследования поверхности спутника Земли, выявить территории, пригодные для последующей высадки аппаратов, а также в научных целях взять образцы лунного грунта.
https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html
амурская область
циолковский (наукоград)
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Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" с космодрома Восточный
Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск. Спустя 9 минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Еще спустя один час 10 минут станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли.
2023-08-11T10:05
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PT2M03S
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космос - риа наука, амурская область, василий орлов (губернатор), роскосмос, юрий борисов (роскосмос), циолковский (наукоград)
Амурская область, Космос - РИА Наука, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Циолковский (наукоград)
Губернатор Орлов назвал пуск "Луны-25" с Восточного историческим событием
Глава Приамурья Орлов назвал пуск "Луны-25" с Восточного историческим событием
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг - РИА Новости.
Губернатор Приамурья Василий Орлов лично присутствовал на запуске российского космического аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный в Амурской области, глава региона назвал это историческим событием, сообщает региональное правительство на сайте
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На запуске присутствовали глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, а также гости из Китая и Хабаровского края.
Посадочная станция "Луна-25" успешно стартовала. Впереди самое сложное
«
"Сегодня знаменательное историческое событие - очередной шаг в развитии космоса. Мы видим, что космодром Восточный развивается. Стройка находится на личном контроле президента России Владимира Владимировича Путина. Скоро будет готов стартовый комплекс для ракет "Ангара". В перспективе с Восточного будут запускать пилотируемые космические аппараты", - сказал губернатор Василий Орлов.
По словам главы региона, благодаря космодрому развивается город Циолковский. Сейчас там проживает 8,5 тысяч человек, в перспективе численность жителей увеличится до 18 тысяч человек. В Циолковском строится новое жилье, вся необходимая инфраструктура - социальная, коммунальная.
"Именно с этого города началась газификация области, здесь заработала первая котельная на газ", - отметил Орлов.
После пуска глава Амурской области вручил пять благодарственных писем отличившимся сотрудникам космодрома Восточный.
Запуск станции "Луна-25" стал первой в истории современной России лунной миссией. В последний раз предшественник станции – аппарат "Луна-24" – был отправлен около 50 лет назад. "Луна-25" позволит дистанционно совершить исследования поверхности спутника Земли, выявить территории, пригодные для последующей высадки аппаратов, а также в научных целях взять образцы лунного грунта.